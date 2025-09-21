Δεύτερη ημέρα ταλαιπωρίας στα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια, που επλήγησαν από την κυβερνοεπίθεση στα συστήματα του check in.

Πολύωρες καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και ουρές χιλιάδων ταξιδιωτών παρατηρούνται και σήμερα Κυριακή σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ανάμεσά τους το Χίθροου του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, μετά την επίθεση χάκερς στα συστήματα check in.

Οι εταιρείες υποχρεώθηκαν να κάνουν έλεγχο εισιτηρίων με τον παλιό παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιες ουρές στα γκισέ των αεροδρομίων.

Ειδικοί κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά έξυπνη επίθεση η οποία κατόρθωσε να παραλύσει ταυτόχρονα κρίσιμα συστήματα σε διαφορετικά αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες. Πρόκειται για μια αλυσίδα χτυπημάτων που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα μιας χώρας.

Η τεχνική δυσλειτουργία οφείλεται σε πλήρη διακοπή του λογισμικού MUSE της Collins Aerospace, το οποίο διαχειρίζεται διαδικασίες check-in, παραλαβής αποσκευών και επιβίβασης. Εν μέσω αυτών των προβλημάτων, οι επιβάτες αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.Η RTX, η μητρική εταιρεία της Collins Aerospace, επιβεβαίωσε την κυβερνοεπίθεση και ανακοίνωσε ότι εργάζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό για την αποκατάσταση των συστημάτων της.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στην Collins Aerospace, η οποία παρέχει λογισμικό check-in και επιβίβασης σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου στις Βρυξέλλες τονίζει πως «το πρόβλημα προέκυψε μετά από μια κυβερνοεπίθεση και τώρα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων».