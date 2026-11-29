Στους δρόμους βγήκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα διαδηλωτές την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στα Τίρανα, με νέες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και συνθήματα κατά της διαφθοράς και του πολιτικού κατεστημένου της Αλβανίας.

Μετά τα εκτεταμένα επεισόδια του Σαββάτου, οι διαδηλωτές επέστρεψαν στην Πλατεία Σκεντέρμπεη, κρατώντας αλβανικές σημαίες και εκφράζοντας την οργή τους τόσο για τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, όσο και για τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα.

Οι κινητοποιήσεις συμπίπτουν με δύο από τις σημαντικότερες εθνικές επετείους της Αλβανίας. Το Σάββατο η χώρα γιόρτασε την 114η επέτειο της ανεξαρτησίας της, ενώ σήμερα τιμά την απελευθέρωσή της από τη ναζιστική κατοχή το 1944.

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, διαδηλωτές χαρακτηρίζουν τον Ράμα και τον Μπερίσα «νέους κατακτητές», κατηγορώντας τους ότι κρατούν τη χώρα όμηρο της διαφθοράς.

Νέα επεισόδια έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο

Οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία από την Πλατεία Σκεντέρμπεη προς το κτήριο της πρωθυπουργίας, στη Λεωφόρο των Μαρτύρων του Έθνους, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί μπροστά στην είσοδο.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν διαδηλωτές έγραψαν σύνθημα κατά του Έντι Ράμα στον τοίχο του κυβερνητικού κτηρίου. Ακολούθησαν αποδοκιμασίες προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι έφεραν στα κράνη τους την αλβανική σημαία, με το πλήθος να φωνάζει «Βγάλτε τη σημαία».

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν ρίψεις κροτίδων προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν το πλήθος. Αλβανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο και για προσαγωγές.

Τουλάχιστον 61 τραυματίες από τα επεισόδια του Σαββάτου

Στους 61 ανέρχονται οι τραυματίες από τις συγκρούσεις του Σαββάτου, βάσει του νεότερου απολογισμού που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TV Klan. Μεταξύ αυτών βρίσκονται διαδηλωτές, αστυνομικοί και δημοσιογράφοι.

Χιλιάδες πολίτες από διάφορες περιοχές της Αλβανίας, αλλά και μέλη της αλβανικής διασποράς, συμμετείχαν στη χθεσινή κινητοποίηση, η οποία εξελίχθηκε σε πολύωρες συγκρούσεις.

Διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες και βόμβες μολότοφ, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού. Ζημιές προκλήθηκαν και σε κυβερνητικά κτήρια.

Ο Σαλί Μπερίσα κατηγόρησε τον Έντι Ράμα ότι διέταξε επίθεση κατά των κεντρικών γραφείων του Δημοκρατικού Κόμματος, όπου είχαν καταφύγει διαδηλωτές, και απείλησε με αντίποινα κατά των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Από το «κίνημα των φλαμίνγκο» στο αίτημα παραίτησης του Ράμα

Το κύμα διαμαρτυριών στην Αλβανία ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου, με αφορμή τις αντιδράσεις για ένα σχέδιο πολυτελούς τουριστικής ανάπτυξης στις νότιες ακτές της χώρας, το οποίο συνδέεται με εταιρεία που ίδρυσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού ροέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το λεγόμενο «κίνημα των φλαμίνγκο» απέκτησε σταδιακά ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα, με φοιτητές και νέους να βρίσκονται από το φθινόπωρο στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια, την κατάσταση στην εκπαίδευση και τη διαφθορά.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών περιλαμβάνουν πλέον την παραίτηση του Έντι Ράμα, τον σχηματισμό κυβέρνησης τεχνοκρατών και τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.