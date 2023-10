Ο πόλεμος που διεξάγεται στη Λωρίδα της Γάζας μπήκε στην δεύτερη φάση του η οποία περιλαμβάνει βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το Σάββατο το βράδυ, λίγες ώρες μετά την έναρξη της δεύτερης φάσης των χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Χαμάς, μέχρι την εξάλειψή της.

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας και επιχειρούν στο έδαφος με την υποστήριξη στρατευμάτων από αέρα και θάλασσα, δήλωσε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post.

Την ίδια ώρα, με νέο μήνυμά τους οι Ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, αυξάνουν τον επείγοντα χαρακτήρα της προειδοποίησής τους προς τους αμάχους στη Γάζα να μετακινηθούν από τον βορρά προς το το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ θα αυξηθεί σήμερα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), καθώς θα επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις στον θύλακα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου.

«Οι άμαχοι από το βόρειο τμήμα της Γάζας και από την πόλη της Γάζας θα πρέπει να μετακινηθούν προσωρινά νότια του Ουάντι Γάζα προς πιο ασφαλή ζώνη, όπου θα μπορούν να λάβουν νερό, τρόφιμα και φάρμακα», δήλωσε ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του IDF το πρωί της Κυριακής.

“Hamas terrorists operate inside and under civilian buildings, precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians.”—RAdm. Daniel Hagari pic.twitter.com/DWaa4R27No

— Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023