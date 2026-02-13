Το αμερικανικό Πεντάγωνο αποφάσισε να στείλει αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δυο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters την Παρασκευή.

Αυτή η κίνηση, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα του Reuters, θα οδηγήσει στην παρουσία δύο αεροπλανοφόρων στην περιοχή, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Gerald Ford και Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή

Πρόκειται για το USS Gerald R. Ford, το οποίο είναι το νεότερο και μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού, το οποίο επιχειρούσε με τις συνοδευτικές του μονάδες στην Καραϊβική και είχε συμμετάσχει νωρίτερα μέσα στο έτος σε επιχειρήσεις κοντά στη Βενεζουέλα. Αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι το πλοίο θα χρειαστεί τουλάχιστον μια εβδομάδα για να φτάσει στη Μέση Ανατολή.

Το Gerald R. Ford θα ενωθεί με το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, καθώς και με διάφορα αντιτορπιλικά, μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη επιτήρησης που έχουν μετακινηθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Με πληροφορίες από Reuters