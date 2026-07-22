Νέα επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) εξαπέλυσε η Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 22/07 εναντίον εγκαταστάσεων στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τον ρωσικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν.

Εκκένωση των εγκαταστάσεων και πυρκαγιές

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Τατιάνα Κιμ, δήλωσε πως δόθηκε εντολή για την άμεση εκκένωση του προσωπικού από τις εφοδιαστικές εγκαταστάσεις (logistics) της Wildberries στις νότιες πόλεις Κρασναντάρ και Νιεβιναμίσκ.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Σταυρούπολης, Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, συγκρότημα αποθηκών στην περιοχή της Νιεβιναμίσκ τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από την αεροπορική επίθεση, ενώ πέντε άτομα χρειάστηκαν άμεσα ιατρική φροντίδα, μετά το πλήγμα. Παράλληλα, το κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια μαζικής επίθεσης στην περιοχή Αρμαβίρ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δέκα τραυματίστηκαν, χωρίς να διευκρινίζεται αν η συγκεκριμένη εγκατάσταση ανήκε στην ίδια εταιρεία.

Δεύτερο πλήγμα σε λίγες ημέρες

Τα νέα αυτά χτυπήματα έρχονται μόλις λίγες ημέρες μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις του Σαββατοκύριακου που είχαν στο στόχαστρο την ίδια εταιρεία. Τότε, δύο μεγάλες αποθήκες της Wildberries είχαν πληγεί από ουκρανικά drones, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας και να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές από τις πυρκαγιές.

Η Wildberries αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες λιανικών ηλεκτρονικών πωλήσεων στη Ρωσία, διατηρώντας εκτεταμένο δίκτυο κέντρων διανομής σε ολόκληρη τη χώρα.