Ένα πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από βλήμα «άγνωστης προέλευσης», σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Ένα πλοίο βόρεια του Ομάν και ανατολικά του στενού χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα πάνω από την ίσαλο γραμμή, ανέφερε.

«Παρόλο που αρχικά αναφέρθηκε ότι το μηχανοστάσιο είχε πάρει φωτιά, τώρα έχει αναφερθεί ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο», αναφέρει η δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X (πρώην Twitter) προσθέτοντας ότι οι Αρχές διεξάγουν έρευνα.

Είναι το δεύτερο περιστατικό που αναφέρει ο οργανισμός την Κυριακή (1/3) μετά την αναφορά μίας επίθεσης στα ανοικτά του Κουμζάρ του Ομάν.

Εν τω μεταξύ, φαίνεται πως 150 δεξαμενόπλοια βρίσκονται εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.