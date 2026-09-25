Μια σπάνια επίδειξη παγκόσμιας τεχνολογικής, οικονομικής και πολιτικής ισχύος εκτυλίχθηκε στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τιμήν του Κινέζου Ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ.

Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν οι κορυφαίοι ηγέτες της Silicon Valley και της Wall Street , από τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και τον Έλον Μασκ μέχρι τον Τιμ Κουκ και τον Σαμ Άλτμαν, την ώρα που η κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη και τα προηγμένα chips αναδεικνύεται στο νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

Παρά τη λαμπερή ατμόσφαιρα, η συνάντηση απέδωσε μια δίμηνη παράταση στην εμπορική εκεχειρία, ενώ στο παρασκήνιο κυριάρχησαν οι διαφωνίες για την Ταϊβάν και την υπεροχή στην AI.

Η διπλωματική σκακιέρα: Δίμηνη παράταση στην εμπορική εκεχειρία

Το δείπνο στον Λευκό Οίκο δεν ξεδίπλωσε απλώς το επίσημο πρωτόκολλο μιας υψηλής διπλωματικής φιλοξενίας, αλλά λειτούργησε ως πεδίο ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου. Όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, Ουάσινγκτον και Πεκίνο κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εμπορικής εκεχειρίας, η οποία έβαλε τέλος στον οξυμένο εμπορικό πόλεμο της περασμένης χρονιάς και επρόκειτο να εκπνεύσει τον Νοέμβριο.

Η δίμηνη αυτή πίστωση χρόνου επιτρέπει στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αναλυτές του διεθνούς τύπου, η παράταση δεν κατοχυρώνει μια διαρκή λύση, αλλά μεταθέτει την επίλυση των θεμελιωδών ακανθωδών ζητημάτων στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

Για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, το αποτέλεσμα μεταφράζεται σε μια γνώριμη μορφή προσωρινής σταθερότητας. Οι δασμοί διατηρούνται σε χαμηλότερα επίπεδα προς το παρόν, αλλά οι επενδυτικές αποφάσεις καλούνται να ληφθούν μέσα σε ένα ρευστό και μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό πλαίσιο.

Η «Παγίδα του Θουκυδίδη», η Ταϊβάν και ο ανταγωνισμός για την AI

Στο πεδίο της γεωπολιτικής, η ατζέντα των συνομιλιών περιέλαβε τα πλέον ευαίσθητα μέτωπα της διμερούς σχέσης.

Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έθεσε με επιτακτικό τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, καλώντας την αμερικανική πλευρά να «χειριστεί το ζήτημα με σύνεση». Σύμφωνα με μεταδόσεις της αγγλόφωνης υπηρεσίας του επίσημου κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων, ο Σι εξέφρασε την ελπίδα οι ΗΠΑ να αντιταχθούν ενεργά στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, μια διατύπωση αυστηρότερη από τη διαχρονική θέση της Ουάσινγκτον περί «μη υποστήριξης» της ανεξαρτησίας, χωρίς πάντως να υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ προτίθεται να μεταβάλει την επίσημη διπλωματική της ορολογία.

Ο Κινέζος ηγέτης αναφέρθηκε εκ νέου στην ακαδημαϊκή θεωρία της «Παγίδας του Θουκυδίδη», σύμφωνα με την οποία ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και μια εδραιωμένη δύναμη τείνει να οδηγεί σε πολεμική σύγκρουση. Παρότι ο Σι υποστήριξε ότι ο κίνδυνος αυτός «μπορεί να ξεπεραστεί» εφόσον υπάρξει τακτικός στρατιωτικός διάλογος και μηχανισμοί πρόληψης κρίσεων, η αναφορά του ανέδειξε τις βαθιές ανησυχίες που σκιάζουν τις σχέσεις των δύο κρατών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, επικαλέστηκε την κοινή ιστορική παρακαταθήκη και τη συμμαχία των δύο χωρών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας, τονίζοντας τις τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας.

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα της δεξίωσης παρέμεινε η κρίσιμη διαφωνία για την τεχνολογική υπεροχή. Η κυβέρνηση Τραμπ προκρίνει την ταχεία ανάπτυξη της AI με περιορισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ το Πεκίνο επενδύει μαζικά σε εγχώριες υποδομές για να κλείσει την ψαλίδα από τις αμερικανικές εταιρείες. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη διαλόγου για τη διαχείριση των κινδύνων της νέας τεχνολογίας, με τον Σι να υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της AI πρέπει να παραμείνει υπό αυστηρό ανθρώπινο έλεγχο.

Επίδειξη ισχύος των «Tech Titans» και απουσία κινέζων επιχειρηματιών

Η εικόνα της αίθουσας του Λευκού Οίκου λειτούργησε ως μια προσεκτικά σχεδιασμένη επίδειξη της αμερικανικής τεχνολογικής και οικονομικής ελίτ.

Στο κεντρικό τραπέζι βρέθηκε ο Τζένσεν Χουάνγκ (CEO της Nvidia), η εταιρεία του οποίου αποτελεί τον απόλυτο ρυθμιστή της αγοράς επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης. Δίπλα του κάθισαν η Λίζα Σου (CEO της AMD) και ο Τιμ Κουκ (Apple), η εταιρεία του οποίου διατηρεί πολυεπίπεδες παραγωγικές εξαρτήσεις από την Κίνα.

Το παρόν έδωσαν επίσης ο Σαμ Άλτμαν και ο Γκρεγκ Μπρόκμαν (OpenAI), ο Έλον Μασκ (Tesla / SpaceX), ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ (Meta), ο Τζεφ Μπέζος (Amazon), ο Σούνταρ Πιτσάι και ο Σεργκέι Μπριν (Alphabet / Google), καθώς και ο Σάτια Ναντέλα (Microsoft).

Την χρηματοοικονομική ισχύ των ΗΠΑ εκπροσώπησαν κορυφαία στελέχη της Wall Street, όπως ο Τζέιμι Ντάιμον (JPMorgan Chase), ο Λάρι Φινκ (BlackRock), ο Στίβεν Σουόρτσμαν (Blackstone), ο Ντέιβιντ Σόλομον (Goldman Sachs) και η Τζέιν Φρέιζερ (Citigroup).

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι, ενώ η αμερικανική πλευρά εκπροσωπήθηκε από το σύνολο των κορυφαίων CEOs της τεχνολογίας, από την κινεζική αντιπροσωπεία απουσίαζαν αντίστοιχα επιχειρηματικά στελέχη. Το Πεκίνο επέλεξε να κρατήσει την αποστολή του σε αυστηρά πολιτικό και κομματικό επίπεδο, με τη συμμετοχή του Τσάι Τσι (προσωπάρχη του Σι), του Υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ και του Υπουργού Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο.

Η 15χρονη Αραμπέλα Κούσνερ, τα Μανδαρινικά και το μενού

Ανάμεσα στα πρόσωπα που τράβηξαν τα βλέμματα ήταν η 15χρονη Αραμπέλα Κούσνερ, κόρη της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ. Η παρουσία της στην πρώτη σειρά των προσκεκλημένων, δίπλα στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, υπήρξε απόλυτα υπολογισμένη.

Η Αραμπέλα διδάσκεται μανδαρινικά από ηλικία 18 μηνών χάρη στην Κινέζα νταντά της οικογένειας. Το 2017, κατά την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επιδείξει στον Σι βίντεο με την ίδια να τραγουδά και να απαγγέλλει κινεζική ποίηση, αποσπώντας τα θερμά συγχαρητήρια του Κινέζου ηγέτη. Η τοποθέτησή της δίπλα στη μητέρα της, Ιβάνκα, και τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς λειτούργησε ως μια συμβολική διπλωματική γέφυρα.

Το γεύμα τριών πιάτων επιμελήθηκε το γραφείο της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ, συνδυάζοντας αμερικανικά υλικά με κινεζικές επιρροές:

Η πρόποση πραγματοποιήθηκε με το αφρώδες κρασί Schramsberg “Blanc De Noir”, προς τιμήν της ιστορικής «Πρόποσης για την Ειρήνη» που μοιράστηκαν ο Ρίτσαρντ Νίξον και ο Τσου Ενλάι στο Πεκίνο το 1972. Το πρώτο πιάτο περιελάμβανε βελουτέ κίτρινης κολοκύθας με φρικασέ άγριων μανιταριών, τραγανή πανσέτα και λάδι φρέσκου κρεμμυδιού, το κύριο πιάτο λαβράκι με κρούστα από σουσάμι, σιγομαγειρεμένο baby bok choy, ψητή μελιτζάνα και πράσινη σάλτσα, ενώ το επιδόρπιο κρεμέ βανίλιας με γέμιση από κομπόστα βύσσινου πάνω σε φραντζιπάνε καρυδιού, συνοδευόμενο από παγωτό με μέλι από τους κήπους του Λευκού Οίκου.

Οι προσκεκλημένοι του δείπνου

Ηγέτες και Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι των ΗΠΑ

Ντόναλντ Τραμπ (Πρόεδρος των ΗΠΑ) και Μελάνια Τραμπ (Πρώτη Κυρία)

Τζέι Ντι Βανς (Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ) και Ούσα Βανς (Δεύτερη Κυρία)

Μάρκο Ρούμπιο (Υπουργός Εξωτερικών) και Ζανέτ Ρούμπιο

Σκοτ Μπέσεντ (Υπουργός Οικονομικών) και Τζον Φρίμαν

Πιτ Χέγκσεθ (Υπουργός Άμυνας)

Σούζι Γουάιλς (Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου)

Τζέιμισον Γκριρ (Εκπρόσωπος Εμπορίου USTR) και Μάρλο Γκριρ

Ντέιβιντ Πέρντιου (Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κίνα) και Μπόνι Πέρντιου

Η κινεζική αντιπροσωπεία

Σι Τζινπίνγκ (Πρόεδρος της Κίνας) και Πενγκ Λιγιουάν

Τσάι Τσι (Μέλος του Π.Γ. και Προσωπάρχης του Σι)

Γουάνγκ Γι (Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας)

Χε Λιφένγκ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Κίνας)

Ζενγκ Σαντζί (Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης & Μεταρρυθμίσεων)

Γουάνγκ Γουεντάο (Υπουργός Εμπορίου της Κίνας)

Μα Ζαοσού (Εκτελεστικός Υφυπουργός Εξωτερικών)

Σιε Φενγκ (Πρεσβευτής της Κίνας στις ΗΠΑ)

Η οικογένεια Τραμπ

Ιβάνκα Τραμπ και η κόρη της Αραμπέλα Κούσνερ

Έρικ Τραμπ και Λάρα Τραμπ

Τίφανι Τραμπ και Μάικλ Μπούλος

Βίκτορ Κνάβς (Πατέρας της Μελάνια Τραμπ)

Οι «Tech Titans» της Silicon Valley

Τζένσεν Χουάνγκ (CEO της Nvidia) και Λόρι Χουάνγκ

Λίζα Σου (CEO της AMD) και Ντάνιελ Λιν

Τιμ Κουκ (Εκτελεστικός Πρόεδρος της Apple)

Σαμ Άλτμαν (CEO της OpenAI)

Γκρεγκ Μπρόκμαν (Πρόεδρος/Συνιδρυτής της OpenAI) και Άννα Μπρόκμαν

Έλον Μασκ (CEO της Tesla & SpaceX)

Μαρκ Ζούκερμπεργκ (CEO της Meta)

Τζεφ Μπέζος (Εκτελεστικός Πρόεδρος της Amazon) και Λόρεν Σάντσες Μπέζος

Σούνταρ Πιτσάι (CEO της Alphabet & Google)

Σεργκέι Μπριν (Συνιδρυτής της Google)

Σάτια Ναντέλα (Πρόεδρος & CEO της Microsoft)

Έρικ Γιουάν (CEO της Zoom)

Κέλι Όρτμπεργκ (CEO της Boeing)

Τζον Φ. Γου. Ρότζερς (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Goldman Sachs)

Λιν Μάρτιν (Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης – NYSE)

Λίντα Μιλς (Πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης – NYU)

Οι ισχυροί της Wall Street και των επιχειρήσεων

Τζέιμι Ντάιμον (Πρόεδρος & CEO της JPMorgan Chase)

Λάρι Φινκ (Πρόεδρος & CEO της BlackRock)

Στίβεν Σουόρτσμαν (Πρόεδρος & CEO της Blackstone)

Ντέιβιντ Σόλομον (Πρόεδρος & CEO της Goldman Sachs)

Τζέιν Φρέιζερ (CEO της Citigroup)

Μάικλ Ντελ (Πρόεδρος & CEO της Dell Technologies)

Μέρι Μπάρα (Πρόεδρος & CEO της General Motors)

Ντάρεν Γουντς (Πρόεδρος & CEO της Exxon Mobil)

Άλμπερτ Μπουρλά (Πρόεδρος & CEO της Pfizer)

Μπέρναρ Αρνό (Πρόεδρος & CEO της LVMH) και Αλεξάντρ Αρνό

Ράιαν ΜακΙνέρνι (CEO της Visa)

Μάικλ Μίμπαχ (CEO της Mastercard)

Θεσμικοί παράγοντες και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου