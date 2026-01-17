Το Crans-Montana υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει το καλύτερο της Ευρώπης: την ομορφιά των Άλπεων, τον χειμερινό τουρισμό, την ασφάλεια, την τάξη. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2026, έγινε το θέατρο μιας από τις πιο θανατηφόρες πυρκαγιές σε μπαρ στη σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας.

Σαράντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πάνω από εκατό τραυματίστηκαν. Πολλά από τα θύματα ήταν έφηβοι – μερικοί μόλις δεκατεσσάρων ετών – που γιόρταζαν την αρχή ενός νέου έτους που δεν έφτασε ποτέ.

Τις επόμενες ημέρες, οι αρχές χαρακτήρισαν αρχικά την πυρκαγιά ως τραγικό ατύχημα. Πυροτεχνήματα που ήταν προσαρτημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας άναψαν το εύφλεκτο αφρώδες υλικό της οροφής. Η φωτιά εξαπλώθηκε σε δευτερόλεπτα. Ακολούθησε πανικός.

Ωστόσο, καθώς η έρευνα προχωρούσε, άρχισε να αναδύεται μια πολύ πιο ανησυχητική εικόνα.

Οι ελβετικές αρχές επιβεβαιώνουν τώρα ότι μια πόρτα υπηρεσίας – η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως έξοδος κινδύνου – ήταν κλειδωμένη τη στιγμή της πυρκαγιάς. Οι επιζώντες περιέγραψαν τον καπνό ως τόσο πυκνό που έσβησε την ορατότητα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μερικά πτώματα βρέθηκαν αργότερα στοιβαγμένα μπροστά από αυτή την πόρτα.

Στη συνέχεια ήρθε μια άλλη αποκάλυψη που συγκλόνισε τη χώρα.

Σύμφωνα με την NewYork Post και την DailyMail, ένας από τους συνιδιοκτήτες του μπαρ έφυγε από το κτίριο κουβαλώντας το ταμείο καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν, ενώ οι πελάτες ήταν ακόμα παγιδευμένοι μέσα. Αυτή η λεπτομέρεια πυροδότησε την οργή – όχι λόγω της τελικής απόφασης των δικαστηρίων, αλλά λόγω του συμβολισμού της: μια καταστροφική αποτυχία της ανθρώπινης κρίσης στην χειρότερη δυνατή στιγμή.

Kαθώς η θλίψη εξαπλώθηκε σε όλη την Ελβετία, η οργή ακολούθησε αμέσως.

Οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί υποχρεωτικές επιθεωρήσεις πυρασφάλειας για χρόνια. Ο αφρός της οροφής που τροφοδότησε την πυρκαγιά είχε εγκατασταθεί χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση. Ανήλικοι πελάτες ήταν παρόντες σε ένα νυχτερινό μαγαζί που σερβίρει αλκοόλ. Κάθε λεπτομέρεια από μόνη της είναι ανησυχητική. Μαζί, σχηματίζουν μια αλυσίδα αμέλειας.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ έχει από τότε τεθεί σε προφυλάκιση με την υποψία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Οι προηγούμενες ποινικές καταδίκες του – που δεν σχετίζονται με την πυρκαγιά, αλλά είναι βαθιά ανησυχητικές – ενέτειναν την κριτική της κοινής γνώμης και έθεσαν δυσάρεστα ερωτήματα σχετικά με την εποπτεία και την επιβολή του νόμου.

Αυτή η τραγωδία μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε κάτι δυσάρεστο: οι καταστροφές σπάνια προκαλούνται από μια μεμονωμένη στιγμή. Χτίζονται αργά –μέσα από παρακάμψεις, αγνοημένες προειδοποιήσεις, ανεξέλεγκτες πρακτικές και την υπόθεση ότι «τίποτα δεν θα συμβεί».

Μέχρι να συμβεί.

Η Crans-Montana δεν θα μείνει στην ιστορία για τις πίστες σκι της φέτος. Θα μείνει στην ιστορία για τις κλειδωμένες πόρτες, τις αναπάντητες ερωτήσεις και τις σαράντα ζωές που χάθηκαν σε έναν χώρο που προοριζόταν για γιορτή και τις αμέτρητες άλλες ζωές που σημαδεύτηκαν για πάντα.

Στο επεισόδιο της σειράς Welcome to the Jungle αυτής της εβδομάδας, εξετάζουμε τι συνέβη – και γιατί έχει σημασία πολύ πέρα από τα όρια της Ελβετίας. Γιατί η δημόσια ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια. Και η λογοδοσία είναι δικαίωμα.

Aκολουθεί το 20ο επεισόδιο της Aya Burweila για το «Welcome to the Jungle»:

