Ρωσική επίθεση στην βορειοανατολική Ουκρανία στοίχισε την ζωή σε 10 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 8, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής του Χάρκιβ (Χάρκοβο) ‘Ολεγκ Σινεγκούμποφ.

Η επίθεση είχε ως στόχο την κοινότητα Πετσενίγκι, που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από την πόλη του Χάρκιβ, διευκρίνισε ο στρατιωτικός διοικητής μέσω του Telegram. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επί τόπου.

Κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και το ταχυδρομείο και ένα κατάστημα.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά την διάρκεια της νύκτας 147 drones, 11 από τα οποία κατερρίφθησαν ή αναχαιτίσθηκαν.

Σύμφωνα με έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία (HRMMU), ο περασμένος μήνας ήταν ο φονικότερος για τους πολίτες στην Ουκρανία από τον Μάιο 2002, με 437 νεκρούς και 2.610 τραυματίες.