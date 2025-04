«Περίπου δέκα ρουκέτες» εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ την Κυριακή μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες από αυτές αναχαιτίστηκαν.

«Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν μεταξύ 21:01 και 21:02 στην περιοχή Λακίς (νότια), εντοπίστηκαν περίπου δέκα ρουκέτες στο ισραηλινό έδαφος με προέλευση τη Λωρίδα της Γάζας. Οι περισσότερες από αυτές αναχαιτίστηκαν επιτυχώς», τόνισε ο στρατός.

Footage posted to social media shows the moment of the rocket impact in Ashkelon this evening.

Hamas launched 10 rockets in the attack, according to the IDF, the largest barrage from Gaza in many months.

According to medics, one person was lightly wounded. pic.twitter.com/DDZOjkfJ1y

