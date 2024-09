Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως μεταδίδουν λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιθέσεων από τις αρχές Οκτωβρίου.

The largest bombardment since the beginning of the war is happening in Lebanon. Over 80 targets have been struck so far. 💥 ✈️ pic.twitter.com/zi7WQVgt2Z

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε πως οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων στις παραμεθόριες περιοχές του βορρά. «Βαθμιαία, η Χεζμπολάχ θα πληρώνει όλο και μεγαλύτερο τίμημα», διαβεβαίωσε ο Γκάλαντ.

BREAKING:

🇱🇧🇮🇱 The war is slowly escalating

Nearly 100 air strikes have been carried out by Israel on Lebanon in less than two hours.

Bombings all across southern Lebanon, the most intense during this war.

Evacuation sirens sound at UNIFIL base in Naqoura, southern Lebanon… pic.twitter.com/kjsbCrSOfs

— Megatron (@Megatron_ron) September 19, 2024