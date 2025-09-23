Δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί κατέβηκαν στους δρόμους τη Δευτέρα σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα, κλείνοντας Σχολεία, διακόπτοντας δρομολόγια τρένων και αποκλείοντας λιμάνια και δρόμους.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν, ενώ η Γαλλία και αρκετές άλλες χώρες, ετοίμαζαν αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σημειώνεται πως η Ιταλία μέχρι στιγμής έχει κρατήσει αποστάσεις από αυτήν την συντονισμένη κίνηση.

Συγκεκριμένα η Πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, έχει δηλώσει ότι η αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης, πριν αυτή δημιουργηθεί, μπορεί να αποβεί αντιπαραγωγική.

«Αν κάτι που δεν υπάρχει, αναγνωριστεί σε χαρτί, το πρόβλημα μπορεί να φαίνεται λυμένο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι», είχε δηλώσει στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica στα τέλη Ιουλίου.