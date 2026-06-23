Ο Αμερικάνος πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους που είχαν καταρρίψει οι Φρουροί της Επανάστασης και έπειτα τον αναζητούσαν στα βουνά του Ιράν περιέγραψε αναλυτικά τι είδε πριν εκτιναχθεί από το F-15.

Ο στρατιωτικός διασώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, όταν ακόμη οι συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήταν αδιάκοπες.

Προτού, λοιπόν, εκτιναχθεί από το αεροσκάφος του, είδε δεκάδες ιρανικά drones να αιωρούνται στον αέρα, κινούμενα σαν μια μονάδα, σε έναν σχηματισμό που έμοιαζε με μέδουσα.

Η μαρτυρία αυτή, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν, μεταφέρθηκε από τον πιλότο του F-15 σε αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης (debriefing) μετά το περιστατικό. Το γεγονός αυτό πυροδότησε αμέσως μια έντονη αντιπαράθεση στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η οποία ακόμη δεν έχει επιλυθεί.

Εάν ο πιλότος είδε όντως αυτό που περιέγραψε, δηλαδή έναν σχηματισμό που κινείτο σε πλήρη συντονισμό, αυτό θα σήμαινε ότι η Τεχεράνη έχει κάνει μια ανησυχητική πρόοδο στις δυνατότητες των ιρανικών drones.

«Δεκάδες drones συνδεδεμένα μεταξύ τους να κινούνταν σαν ένα, με μικρότερα drones κάτω από τα μεγαλύτερα σαν πλοκάμια», δήλωσε στο CNN μία από τις πηγές που γνωρίζουν τη μαρτυρία του πιλότου. «Πραγματικά εξωγήινα πράγματα».

Μια άλλη πηγή ανέφερε στο CNN ότι ο πιλότος περιέγραψε πως ήρθε αντιμέτωπος με ένα «ναρκοπέδιο από drones» στον αέρα.

Αν και τα ακριβή αίτια της κατάρριψης του F-15 τελούν ακόμη υπό διερεύνηση, οι αρχικές αναφορές έδειχναν ότι είναι πιθανό ο σχηματισμός των drones να επέτρεψε με κάποιον τρόπο στο Ιράν να καταρρίψει το αμερικανικό μαχητικό.

Δείτε βίντεο από την διάσωση:

Το F-15 είχε πλήρωμα δύο ατόμων, τον πιλότο και έναν αξιωματικό οπλικών συστημάτων. Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το CNN.

Η κατάρριψη του F-15 σηματοδότησε την πρώτη φορά που αμερικανικό αεροσκάφος καταρρίπτεται πάνω από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Ο πιλότος διασώθηκε ώρες μετά την εκτίναξή του από το αεροσκάφος, ενώ ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων απέφυγε τη σύλληψη από τους Ιρανούς. Δεν είναι σαφές εάν ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων είδε επίσης τον σχηματισμό των drones.

Υπενθυμίζουμε πως ένα δεύτερο αεροσκάφος, τύπου A-10, καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, αλλά ο πιλότος του κατάφερε να εκτιναχθεί με ασφάλεια εκτός του ιρανικού εναέριου χώρου.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πληροφοριών διαφωνούν ως προς τον τρόπο ερμηνείας των όσων περιέγραψε ο πιλότος του F-15, καθώς και για το αν ο ίδιος ήταν σε θέση να ανακαλέσει το περιστατικό με καθαρή σκέψη.

Για αρχή, είχε υποστεί διάσειση κατά τη συντριβή. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που το αεροσκάφος του καταρριπτόταν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, καθώς πρόκειται για το F-15 που έπεσε σε περιστατικό φίλιων πυρών από τις δυνάμεις του Κουβέιτ στις αρχές του πολέμου.

Έγινε μάρτυρας μιας εξελιγμένης επιχειρησιακής δυνατότητας που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν γνώριζαν; Ήταν μια δοκιμαστική φάση (beta test); Ήταν μια οφθαλμαπάτη στην έρημο;

Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς…

Οι αξιωματούχοι πληροφοριών που διεξήγαγαν την ανάκριση είπαν κάτι του στυλ: «Είσαι σίγουρος ότι είδες αυτό που λες ότι είδες;», ανέφερε μια άλλη πηγή.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ παρέπεμψε τα ερωτήματα στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία δεν απάντησε άμεσα στις ερωτήσεις του CNN. Το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ODNI) δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Τα ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα drones του Ιράν έρχονται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ και η Τεχεράνη διαπραγματεύονται μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, έχοντας ξεκινήσει ένα παράθυρο συνομιλιών 60 ημερών στο πλαίσιο της εκεχειρίας της περασμένης εβδομάδας. Αυτές οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αν και μια ευρεία γκάμα ζητημάτων έχει τεθεί και από τις δύο πλευρές.

Αν και η συγκεκριμένη δυνατότητα των drones που περιέγραψε ο πιλότος δεν ήταν κάτι που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εκτιμήσει προηγουμένως ότι κατέχει το Ιράν, υπάρχει μια σειρά αναφορών που δείχνουν ότι το Ιράν ελάμβανε βοήθεια για την ανάπτυξη της τεχνολογίας των drones του από την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο τεχνικός όρος για τη δυνατότητα που περιέγραψε ο πιλότος είναι «πλέγμα δικτύωσης ένας-προς-πολλούς» (one-to-many meshed networking), σύμφωνα με τις πηγές.

Γενικά, η δικτύωση πλέγματος (meshed networking) επιτρέπει σε έναν χειριστή να διοικεί πολλά drones ταυτόχρονα.

Άλλες χώρες, όπως η Ρωσία και η Κίνα εκτιμάται ότι διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Οποιαδήποτε εξέλιξη στο ήδη προηγμένο πρόγραμμα πολέμου με drones του Ιράν θα αποτελούσε πηγή ανησυχίας για τις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: CNN