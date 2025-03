Δεκάδες πυρκαγιές, τις οποίες ενισχύουν σφοδρές ριπές ανέμου, μαίνονταν χθες Δευτέρα στη νότια Χιλή, όπου πάνω από 40.000 στρέμματα ήδη μετατράπηκαν σε αποκαΐδια, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Είμαστε αντιμέτωποι με πολύ περίπλοκη κατάσταση και όλα τα υλικά μέσα και όλες οι μονάδες έχουν κινητοποιηθεί στη μάχη με αυτές τις πυρκαγιές», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Χιλής Άλβαρο Ελισάλδε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Σαντιάγο.

Πλήττονται οι περιφέρειες Νιούμπλε, Μπιομπίο, Αραουκανία και Λος Ρίος από τις φλόγες, που άρχισαν να εξαπλώνονται μετά το μεσημέρι της Κυριακής, οι εστίες πολλαπλασιάστηκαν από ανέμους ταχύτητας άνω των 60 χιλιομέτρων την ώρα, γνωστών με την ονομασία «πουέλτσε».

