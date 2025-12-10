Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα (10/12) τα ξημερώματα, όταν δύο γειτονικά τετραώροφα κτήρια κατέρρευσαν στην πόλη Φεζ του Μαρόκου, σύμφωνα με το επίσημο μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων MAP. Οι τραγικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Αλ Μουστακμπάλ, στην περιοχή Αλ Μασίρα, όπου τα δύο κατεστραμμένα κτήρια φιλοξενούσαν συνολικά οκτώ οικογένειες.

 

Η αρχική αποτίμηση των θυμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, αναφέρει 19 νεκρούς και 16 τραυματίες. Η διαδικασία έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τις τοπικές Αρχές να φοβούνται ότι και άλλοι άνθρωποι ενδέχεται να είναι παγιδευμένοι, κάτω από τα συντρίμμια.

Εικόνα καταστροφής μετά από την κατάρρευση των κτηρίων

 

 

Οι τραυματίες έχουν ήδη μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομειακό Κέντρο της Φεζ, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στην περιοχή των κατεστραμμένων κτιρίων έχει τεθεί αποκλεισμός, ενώ ήδη τα συνεργεία διάσωσης, έχουν ήδη απομακρύνει τους κατοίκους από τα γύρω σπίτια, ως προληπτικό μέτρο.

 


Το Μαρόκο έχει γνωρίσει και άλλες τραγωδίες, λόγω της κατάρρευσης παλαιών κτηρίων. Στις 9 Μαΐου, 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση ενός κτιρίου στη Φεζ, το οποίο είχε ήδη περιληφθεί σε λίστα κινδύνου. Αξιοσημείωτη είναι και η τραγωδία του Φεβρουαρίου 2024, όπου 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε ένα σπίτι στην παλιά πόλη της Φεζ.

 

Η χώρα έχει πληγεί και στο παρελθόν από παρόμοια περιστατικά, με την κατάρρευση κτιρίων να προκαλεί θύματα σε πόλεις όπως το Μαρακές και η Καζαμπλάνκα.

