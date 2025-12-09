Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα (9/12) σε ένα επταώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας την Τζακάρτα, όπως μετέδωσε τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός, σύμφωνα με τον οποίο αλλά 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και κάποιοι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να τους σώσουν.

 

 


Η πυρκαγιά κατασβέστηκε ενώ οι προσπάθειες εκκένωσης του κτιρίου συνεχίζονται. Το κτήριο φιλοξενεί τα γραφεία της Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας, με πελάτες κυρίως από τον πρωτογενή τομέα.

 

Το πυροσβεστικό όχημα λίγο μετά από την κατάσβεση


Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ιαπωνική εταιρεία drones Terra Drone Corporation, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

 

Οπτικό υλικό, που προβλήθηκε από το Kompas TV, δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους από το κτήριο και κάποιους να μεταφέρουν έξω από αυτό σάκους για πτώματα.

 

