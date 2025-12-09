Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα (9/12) σε ένα επταώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας την Τζακάρτα, όπως μετέδωσε τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός, σύμφωνα με τον οποίο αλλά 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και κάποιοι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να τους σώσουν.
🇮🇩 OFFICE BUILDING FIRE IN JAKARTA KILLS AT LEAST 17 PEOPLE🚨
A blaze engulfed a seven-story office building in Central Jakarta, sending thick smoke across the area.
Residents and workers panicked as flames spread rapidly. Police reported at least 17 fatalities.
15.45 #InfoSonora#Udpate
Kebakaran di Gedung Terra Drone, Jln. Letjend Suprapto No.17 Kel.Cempaka Putih masih dalam proses pemadaman. Kabarnya banyak pekerja yg terjebak, 17 orang dikabarkan meninggal dunia.
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε ενώ οι προσπάθειες εκκένωσης του κτιρίου συνεχίζονται. Το κτήριο φιλοξενεί τα γραφεία της Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας, με πελάτες κυρίως από τον πρωτογενή τομέα.
Το πυροσβεστικό όχημα λίγο μετά από την κατάσβεση
Jumlah korban tewas dalam kebakaran gedung Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, naik menjadi 17 orang hingga pukul 15.30 WIB, Selasa (9/12).
Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ιαπωνική εταιρεία drones Terra Drone Corporation, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.
BREAKING – Building fire kills 17 in Indonesia's capital: police
Οπτικό υλικό, που προβλήθηκε από το Kompas TV, δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους από το κτήριο και κάποιους να μεταφέρουν έξω από αυτό σάκους για πτώματα.