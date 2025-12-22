Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, καθώς το όχημα κινείτο σε αυτοκινητόδρομο της νήσου της Ιάβας, ανέφερε αξιωματούχος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της Ινδονησίας.

Το όχημα δημόσιας χρήσης, που είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Τζακάρτα και κατευθυνόταν στη Γιογκιακάρτα, πήρε στροφή με «αρκετά υψηλή» ταχύτητα, προτού πέσει πάνω σε μπαριέρα ασφαλείας και ανατραπεί, εξήγησε σε ανακοίνωσή του ο Μπουντιόνο, επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

🔴 Passenger bus crash in Indonesia kills at least 16 people, official says A passenger bus crash killed at least 16 people on Indonesia’s main island of Java just after midnight Monday, officials said. The bus carrying 34 people lost control on a toll road and struck a… pic.twitter.com/ikkIzzohPp — News.Az (@news_az) December 22, 2025

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι δυστυχώς συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι παλιά και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας συχνά παραβιάζονται.