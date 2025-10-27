Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας η υπερσυντηρητική Σανάε Τακαΐτσι υπερέβαλε εαυτόν στην προσπάθειά της να οικοδομήσει φιλικούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ φθάνει σήμερα στο Τόκιο για τριήμερη επίσκεψη.

Ο Τραμπ αναμένεται να γίνει δεκτός από τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο κατά την έναρξη της επίσκεψής του, με περίπου 18.000 αστυνομικούς να έχουν επιστρατευθεί για την προστασία του.

US President Donald Trump arrived in Japan on Monday, a day before he meets Prime Minister Takaichi Sanae. The summit’s expected agenda includes Japan’s defense capabilities and its plan to make a massive investment in the United States. https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/osUgQHAdjr — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 27, 2025

Σύμφωνα με το δίκτυο NHK, το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει να υποδεχτεί τον Τραμπ με μια επίδειξη μεγάλων αμερικάνικων ημιφορτηγών (τα γνωστά pick-up trucks), μια προφανής αναφορά στο παράπονο που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι η Ιαπωνία επιτρέπει την εισαγωγή πολύ λίγων αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής.

Το NHK μετέδωσε ότι τα φορτηγά πρόκειται να παραταχθούν στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής με τη νέα υπερσυντηρητική πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η οποία εξελέγη από το κοινοβούλιο στις 20 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το NHK, η Τακαΐτσι θέλει να δωρίσει στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ που χρησιμοποιούσε κάποτε ο εκλιπών πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε – μαζί με μπάλες του γκολφ από φύλλα χρυσού.

Η Τακαΐτσι θεωρείται προστατευόμενη του Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022. Έχει τις ίδιες εθνικιστικές και μεταρρυθμιστικές απόψεις με εκείνον και αναμένεται να επωφεληθεί από την στενή φιλία που διατηρούσε ο Άμπε με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιαπωνία τρεις φορές στη διάρκεια της πρώτης του θητείας, έπαιζε συχνά γκολφ με τον Άμπε ενώ οι δύο άνδρες είχαν παρακολουθήσει μαζί και αγώνες σούμο.

President Trump met Japan’s Emperor Naruhito in Tokyo as part of an Asia trip aimed at securing trade deals, investment and increased defense spending. Trump was the first foreign leader to meet Naruhito after he came to the throne in 2019 https://t.co/p0iXeZtaUQ pic.twitter.com/JhpXx0JdG7 — Reuters (@Reuters) October 27, 2025

Με την επίσκεψη στην Ιαπωνία ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει την 5νθήμερη περιοδεία του στην Ασία, βασικό διακύβευμα της οποίας είναι να βρεθεί συμβιβασμός στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ- Κίνας κατά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου την Πέμπτη με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ