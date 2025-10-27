Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας η υπερσυντηρητική Σανάε Τακαΐτσι υπερέβαλε εαυτόν στην προσπάθειά της να οικοδομήσει φιλικούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ φθάνει σήμερα στο Τόκιο για τριήμερη επίσκεψη.
Ο Τραμπ αναμένεται να γίνει δεκτός από τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο κατά την έναρξη της επίσκεψής του, με περίπου 18.000 αστυνομικούς να έχουν επιστρατευθεί για την προστασία του.

Σύμφωνα με το δίκτυο NHK, το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει να υποδεχτεί τον Τραμπ με μια επίδειξη μεγάλων αμερικάνικων ημιφορτηγών (τα γνωστά pick-up trucks), μια προφανής αναφορά στο παράπονο που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι η Ιαπωνία επιτρέπει την εισαγωγή πολύ λίγων αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής.

Το NHK μετέδωσε ότι τα φορτηγά πρόκειται να παραταχθούν στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής με τη νέα υπερσυντηρητική πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η οποία εξελέγη από το κοινοβούλιο στις 20 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το NHK, η Τακαΐτσι θέλει να δωρίσει στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ που χρησιμοποιούσε κάποτε ο εκλιπών πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε – μαζί με μπάλες του γκολφ από φύλλα χρυσού.

Η Τακαΐτσι θεωρείται προστατευόμενη του Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022. Έχει τις ίδιες εθνικιστικές και μεταρρυθμιστικές απόψεις με εκείνον και αναμένεται να επωφεληθεί από την στενή φιλία που διατηρούσε ο Άμπε με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιαπωνία τρεις φορές στη διάρκεια της πρώτης του θητείας, έπαιζε συχνά γκολφ με τον Άμπε ενώ οι δύο άνδρες είχαν παρακολουθήσει μαζί και αγώνες σούμο.

Με την επίσκεψη στην Ιαπωνία ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει την 5νθήμερη περιοδεία του στην Ασία, βασικό διακύβευμα της οποίας είναι να βρεθεί συμβιβασμός στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ- Κίνας κατά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου την Πέμπτη με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

 

