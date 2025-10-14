Τρεις αξιωματικοί της Αστυνομίας σκοτώθηκαν και δεκατρείς πυροσβέστες τραυματίστηκαν σε τεράστια έκρηξη, που έγινε σε αγροικία στο Καστέλ Ντ’Ατσάνο, στην επαρχία της Βερόνα, όταν οι ένοικοι του ακινήτου γέμισαν με αέριο το χώρο και προκάλεσαν μακελειό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία είχε εντολή εισαγγελέα να εκκενώσει το σπίτι, στο οποίο κατοικούσαν τρία αδέρφια, μετά από έξωση που έγινε, επειδή δεν πλήρωναν το στεγαστικό τους δάνειο. Οι τρεις ένοικοι απειλούσαν και φώναζαν ότι θα ανατινάξουν το χώρο.

Όταν οι αστυνομικοί δοκίμασαν να σπάσουν την πόρτα της εισόδου με πολιορκητικό κριό, το αέριο που είχε παγιδευτεί στο χώρο προκάλεσε αλυσιδωτές εκρήξεις και ολόκληρη η διώροφη αγροικία κατέρρευσε, παρασύροντας και τραυματίζοντας πυροσβέστες και καραμπινιέρους που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο αντιδήμαρχος του Καστέλ Ντ’Ατσάνο δήλωσε ότι οι τρεις ένοικοι «δεν ήθελαν να φύγουν από το σπίτι» και ότι η σοφίτα ήταν «γεμάτη με αέριο». «Ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι είχαν σχεδιάσει μια έκρηξη σαν κι αυτή, η οποία ακούστηκε σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων», δήλωσε ο Αντονέλο Πανούτσιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη la Repubblica (@larepubblica)

«Με τεράστια θλίψη έμαθα σήμερα το πρωί για τον τραγικό θάνατο τριών αξιωματικών των Καραμπινιέρων, οι οποίοι σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος σήμερα το πρωί στο Καστέλ ντ’Ατσάνο, σε έκρηξη κατά τη διάρκεια επιχείρησης απομάκρυνσης από ακίνητο. Επιθυμώ να αποτίσω φόρο τιμής στη μνήμη του Υπολοχαγού Ειδικού Επιτελείου Μάρκο Πιφάρι , του Επίλεκτου Καραμπινιέρου Νταβίντε Μπερναρντέλο και του Ταξίαρχου Ειδικών Προσόντων Βαλέριο Νταπρά , οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους, εκτελώντας το καθήκον τους μέχρι τέλους στην υπηρεσία της χώρας», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροσέτο.

Η έκρηξη ακούστηκε σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων

Ο επικεφαλής της έρευνας σχολίασε: «Πρόκειται για μία τραγωδία, καθώς υπάρχει η υποψία ότι το αέριο ήταν η πηγή της έκρηξης». Ο αντιδήμαρχος του Castel d’Azzano δήλωσε ότι οι ένοικοι «δεν ήθελαν να φύγουν από το σπίτι» και ότι η σοφίτα ήταν «γεμάτη με αέριο».

«Η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί προσεκτικά, επειδή ήταν γνωστό ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν τραυματισμοί, αλλά κανείς δεν φανταζόταν ότι τα τρία αδέρφια θα προκαλούσαν μία έκρηξη σαν κι αυτή, η οποία ακούστηκε σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων», δήλωσε ο Antonello Panuccio, αντιδήμαρχος της περιοχής.

❌#Verona, nella notte tragica esplosione e crollo di un casolare a Castel d’Azzano, durante un’operazione di sgombero: tre carabinieri sono deceduti, estratti dalle macerie dai #vigilidelfuoco, feriti 12 appartenenti alle forze dell’ordine e una donna, 7 pompieri in ospedale per… pic.twitter.com/P8RBOFwHP8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 14, 2025

Η έκρηξη προκλήθηκε όταν άνοιξε η μπροστινή πόρτα με πολιορκητικό κριό και εκτίναξε αμέσως τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες που προσπάθησαν να μπουν στο κτήριο. Η έξωση είχε προγραμματιστεί εδώ και μέρες μετά από αρκετές προσπάθειες να πειστούν τα τρία αδέρφια να εγκαταλείψουν το ακίνητο. Όμως οι ένοικοι είχαν επανειλημμένα απειλήσει ότι θα ανατιναχθούν και θα καταστρέψουν όποιον επιχειρήσει να εισβάλλει. Ως εκ τούτου, καραμπινιέροι από τις Ειδικές Δυνάμεις και πράκτορες της UOPI, εξειδικευμένοι σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, στάλθηκαν στο σημείο λόγω του κινδύνου της επέμβασης.

Μία γυναίκα πυροδότησε την έκρηξη

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, μια γυναίκα πυροδότησε την έκρηξη. Αυτή και ο αδελφός της, και οι δύο περίπου 60 ετών, υπέστησαν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Και οι δύο συνελήφθησαν , ενώ ο τρίτος αδερφός τους εξακολουθεί να αναζητείται στην περιοχή.

Castel D’Azzano, chi sono i fratelli Ramponi che hanno fatto esplodere il casolare. Il precedente di un anno fa e le minacce: «Pronti a saltare in aria» https://t.co/tPdYFEfEWl — Corriere del Veneto (@corriereveneto) October 14, 2025

Τα τρία αδέλφια ήταν ήδη γνωστό στις Αρχές πως είχαν προκαλέσει δύο παρόμοια περιστατικά, έχοντας ξαναρίξει βενζίνη στο οίκημα πριν από ένα χρόνο. Πρόκειται για τον Φράνκο , τον Ντίνο και τη Μαρία Λουίζα Ραμπόνι , αγρότες και κτηνοτρόφους με οικονομικά προβλήματα και αδυναμία στην αποπληρωμή των στεγαστικών τους δανείων.

Πρώτα τον Οκτώβριο και στη συνέχεια στις 24 Νοεμβρίου 2024, αντιστάθηκαν στην άφιξη του δικαστικού επιμελητή, ρίχνοντας ένα δοχείο βενζίνης και απειλώντας με ολοκαύτωμα. Ο Φράνκο και η Μαρία Λουίζα ανέβηκαν επίσης στην οροφή και απειλούσαν να πέσουν. Οι πυροσβέστες, οι καραμπινιέροι και η τοπική αστυνομία έφτασαν στο σημείο και, μετά από μεσολάβηση, απέτρεψαν τότε την τραγωδία. Κάτι, που δυστυχώς, δεν συνέβη σήμερα.