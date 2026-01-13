Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Το χιόνι έπεφτε πυκνό πάνω από τις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα, καθώς αξιωματούχοι από πρεσβείες και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επέστρεψαν από τη νιρβάνα των διακοπών τους σε έναν συγκλονιστικό νέο κόσμο. Σαν ένα παγωμένο χτύπημα στον αρκτικό αέρα η επιχείρηση του Trump για την απαγωγή του Nicolas Maduro και την απομάκρυνσή του από την προεδρία της Βενεζουέλας άφησε άναυδους τους κορυφαίους αξιωματούχους της ΕΕ – και τους πάγωσε στη σιωπή. Στη συνέχεια, αμφισβήτησε το ΝΑΤΟ, απείλησε την Κούβα και το Ιράν και δήλωσε ότι θα πρέπει να καταλάβει τη Γροιλανδία για σκοπούς εθνικής ασφάλειας, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ που την ελέγχουν επί του παρόντος. «Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Trump σε συνέντευξή του στους New York Times.

Όμως το διεθνές δίκαιο χρειάζεται τον Trump. Η προσέγγισή του αποτελεί υπαρξιακή απειλή όχι μόνο για παγκόσμιες συμφωνίες όπως η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής διεθνούς νομοθεσίας στον κόσμο. Κάθε χρόνο η ΕΕ παράγει περισσότερες από 2.000 οδηγίες, πράξεις, κανονισμούς και άλλα νομικά έγγραφα που καθοδηγούν την οικονομική και κοινωνική ζωή των 27 χωρών μελών της.

Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τους Αμερικανούς, όπου το κράτος δικαίου δεν έχει σημασία, η νομοθετική μηχανή της ΕΕ θα μπορούσε γρήγορα να μετατραπεί σε έναν ιδιόρρυθμο αναχρονισμό. Η πρώτη εβδομάδα του 2026 αποκάλυψε για άλλη μια φορά την παράλυση και την αδυναμία της ηγεσίας της Ευρώπης να ανταποκριθεί σε έναν Αμερικανό πρόεδρο που καυχιέται με υπερηφάνεια ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να τον σταματήσει είναι η δική του αίσθηση «ηθικής».

«Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή», δήλωσε ένας διπλωμάτης από μια ευρωπαϊκή χώρα, ο οποίος, όπως και άλλοι, τήρησε την ανωνυμία του, προκειμένου να μιλήσει ελεύθερα. «Υπήρχε μια τάση στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης να κοροϊδεύουν τον Trump και τους οπαδούς του και να τους παρουσιάζουν ως ηλίθιους και μερικές φορές ακόμη και ως τρελούς. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Είναι εξαιρετικά ικανοί».

«Όμως η αποστολή τους», είπε αυτός ο διπλωμάτης, «είναι σαφής: να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να προωθήσουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της κυβέρνησης Trump».

Ο Λευκός Οίκος δεν ενδιαφέρεται να είναι ένας καλός σύμμαχος της Ευρώπης και είναι – περισσότερο από ποτέ – προετοιμασμένος να επικρίνει, να απειλήσει, να εκφοβίσει και ίσως να επιτεθεί στην γηραιά ήπειρο. «Αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη», είπε ο διπλωμάτης.

Η Ουκρανία πίσω από όλα

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Trump, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι δεν έχουν ποτέ συζητήσει επίσημα τη νέα απόσταση της Αμερικής από τους (προηγουμένως) στενούς συμμάχους της σε στρατηγικό επίπεδο. «Αυτό πρέπει να συζητηθεί», δήλωσε ο ίδιος διπλωμάτης. «Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε κάνει μια πλήρη συζήτηση επ’ αυτού είναι η Ουκρανία».

Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της έντασης που παραλύει την αντίδραση της Ευρώπης. Ακριβώς όπως η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται από το ΝΑΤΟ για την ασφάλειά της, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της να σταθεί στα πόδια της, χρειάζεται απεγνωσμένα την αμερικανική υποστήριξη για να επιτύχει μια αποδεκτή εκεχειρία στην Ουκρανία.

Μια συνάντηση των συμμάχων της Ουκρανίας στον λεγόμενο συνασπισμό των προθύμων την περασμένη εβδομάδα πλησίασε λίγο περισσότερο σε ένα σχέδιο στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρείχαν ένα στρατιωτικό backstop για να εγγυηθούν οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, η κοινή δήλωση από περισσότερες από 30 κυβερνήσεις που προέκυψε από τη συνάντηση δεν περιείχε λεπτομέρειες σχετικά με τον αμερικανικό ρόλο και δεν υπογράφηκε από τους εκπροσώπους του Trump. Όμως εξακολουθεί να είναι μια επικίνδυνα λεπτή στιγμή για την Ουκρανία και η Ρωσία δεν έχει ακόμη συμφωνήσει. Η αποξένωση του Trump σε αυτό το σημείο θα ήταν επικίνδυνη για τους συμμάχους της Ουκρανίας στην ΕΕ και πέρα από αυτήν.

Το πρόβλημα είναι ότι, εκτός και εάν υπάρξει μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τη νέα κατάσταση της Δύσης, οι ηγέτες είναι πιθανό να δυσκολευτούν να δημιουργήσουν την πολιτική υποστήριξη που χρειάζονται για την κλίμακα της απαιτούμενης μετατόπισης της εξωτερικής πολιτικής μακριά από τις ΗΠΑ και ίσως το ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Emmanuel Macron, ήταν από τους πιο σαφείς σχετικά με την πρόκληση, προειδοποιώντας σε ομιλία του αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να χωρίσουν τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια καθιερωμένη δύναμη που σταδιακά απομακρύνεται από ορισμένους από τους συμμάχους της και απελευθερώνεται από τους διεθνείς κανόνες που προώθησε παλαιότερα», δήλωσε ο Macron κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του για την εξωτερική πολιτική. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποδεχτεί αυτό που αποκάλεσε «νέα αποικιοκρατία» και θα πρέπει να επενδύσει περαιτέρω στη «στρατηγική αυτονομία» της ηπείρου.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος είναι πλέον πιο αδύναμος και πιο αντιδημοφιλής από ποτέ, με ένα αδιέξοδο κοινοβούλιο στο Παρίσι να μην μπορεί να σημειώσει πρόοδο σε βασικά μέτρα και μια ενθαρρυμένη ακροδεξιά να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Ενώ πολλοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι συμμερίζονται την εκτίμηση του Macron, γνωρίζουν ότι η φωνή του δεν έχει το βάρος που είχε κάποτε στη χάραξη της πολιτικής των Βρυξελλών. Στην πρόσφατη ομιλία του για την εξωτερική πολιτική, ο Macron δεν ανέφερε ονομαστικά τις ενέργειες της Αμερικής στη Βενεζουέλα ή τον ίδιο τον Trump.

Ακόμα κι αν ο Trump πειστεί να σταθεί στο πλευρό της Ευρώπης, να κάνει πίσω στη Γροιλανδία και να διαθέσει αμερικανικά στρατεύματα για να επιτηρούν την ειρήνη στην Ουκρανία, θα διαρκέσει αυτό; Οι διπλωμάτες εξακολουθούν να αμφιβάλλουν για το πόσο θα άξιζε οποιαδήποτε αμερικανική υπογραφή σε μια ειρηνευτική συνθήκη που να διασφαλίζει την ασφάλεια της Ουκρανίας, όταν ο Trump είναι έτοιμος να κάνει ό,τι θέλει. «Στο τέλος της ημέρας», είπε ένας άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης, «δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα πράγματα θα πάνε καλά».

Δεν είναι απλά ένα πρόβλημα φούσκας

Η άνευ σημασίας σχέση της ΕΕ με τη νέα παγκόσμια τάξη του Trump είναι εμφανής παντού, σύμφωνα με τους επικριτές του μπλοκ. Στη Γάζα, η ΕΕ δεν έχει κανέναν πιθανό ρόλο σε κανένα νέο συμβούλιο ειρήνης που θα μπορούσε να διοικήσει τη Λωρίδα της Γάζας βάσει του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός του Trump, παρά το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος πάροχος βοήθειας. Καθώς οι Ιρανοί διαδηλωτές επιδιώκουν να ανατρέψουν το καθεστώς της Τεχεράνης, οι ηγέτες της ΕΕ προσφέρουν ελάχιστα (εως καθόλου) πέρα από θερμά λόγια από 3.000 μίλια μακριά.

«Η Ευρώπη έχει χάσει τον δρόμο της και δεν είμαι σίγουρος ότι έχει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο οπουδήποτε στον κόσμο, εκτός από την Ουκρανία», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης εκτός ΕΕ.

Ο διπλωμάτης επεσήμανε τις «διαιρέσεις» στην κορυφή ως ιδιαίτερη αδυναμία. Για παράδειγμα, κανένα άτομο δεν μιλάει εκ μέρους της Ευρώπης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και οι ηγέτες της ΕΕ προέβησαν σε ξεχωριστές δηλώσεις σε απάντηση στην επιχείρηση των ΗΠΑ για την απομάκρυνση του Maduro. Μία προήλθε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, μια άλλη από τον Antonio Costa, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και μια τρίτη από την Kaja Kallas, η οποία έχει τον επίσημο ρόλο της «ύπατης εκπροσώπου» και είναι η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ. ‘Ομως η δήλωση της Kallas που ζητούσε «ηρεμία και αυτοσυγκράτηση» και σεβασμό στις «αρχές του διεθνούς δικαίου» υπογράφηκε τελικά μόνο από 26 κράτη μέλη της ΕΕ, με ένα – την Ουγγαρία – να αρνείται να συμμετάσχει. Η ωμή αμφισβήτηση της παγκόσμιας τάξης από την Αμερική είναι ένας εφιάλτης που ξεπερνά τις Βρυξέλλες.

Για παράδειγμα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Keir Starmer, ο οποίος είναι και ο ίδιος δικηγόρος. Πριν ανέλθει στην εξουσία, ο Starmer επέκρινε την κυβέρνηση των Συντηρητικών επειδή δεν κατήγγειλε την αδιαφορία του Trump για το διεθνές δίκαιο. Τώρα που βρίσκεται στην εξουσία, μπορεί να κάνει μόνο τα πιο αδύναμα δημόσια σχόλια, αρνούμενος να εκφέρει άποψη για τη νομιμότητα ή μη της επιχείρησης του Trump για την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα.

«Τι είδους επιρροή μπορούμε να έχουμε πάνω στη Ρωσία όταν δεν αντιτιθέμεθα σε αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα;» ρώτησε ένας άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ακόμα και όσον αφορά τις φιλοδοξίες του Trump να αναλάβει την «κυριότητα» της Γροιλανδίας – μέρους του εδάφους της Δανίας, ενός μέλους του ΝΑΤΟ – οι Ευρωπαίοι που προσπάθησαν να υποστηρίξουν τη θέση της Δανίας διατύπωσαν τις απαντήσεις τους με τον πιο ήπιο τρόπο, αποφεύγοντας προσεκτικά οτιδήποτε θα μπορούσε να μοιάζει με άμεση κριτική προς τις ΗΠΑ. «Ο νόμος είναι ισχυρότερος από τη βία» ήταν το καλύτερο που μπορούσε να καταφέρει να πει η von der Leyen. Δεν είναι σαφές ότι έχει δίκιο. «Ο κόσμος δεν βασίζεται πλέον στις ευρωπαϊκές αξίες», δήλωσε ο ανώτερος διπλωμάτης. «Ο κόσμος λειτουργεί εντελώς διαφορετικά. Η Ευρώπη πρέπει να βρει τον δρόμο της».

Πηγή: POLITICO