Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Την άποψη ότι το Ιράν ακόμα δεν φέρεται να έχει δείξει την πραγματική αντίδρασή του απέναντι στην επίθεση που δέχεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, εξέφρασαν μιλώντας στην διαδικτυακή τηλεόραση του Ζougla.gr, ο καθηγητής Γεωπολιτικής και Στρατιωτικών Τεχνολογιών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Κώστας Γρίβας και ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, οθωμανολόγος, καθηγητής στη Σχολή Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού και στη Διακλαδική Σχολή Πληροφοριών.

Όσον αφορά στην επόμενη ημέρα μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, οι καθηγητές εκτίμησαν πως ακόμα δεν είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει το καθεστώς, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους.

Σχετικά με τον κίνδυνο μιας γενικευμένης κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή, εκτίμησαν πως δεν αποκλείεται, αλλά δεν φαίνεται να διαρκέσει για πολύ.

Ο Κώστας Γρίβας και ο Δημήτρης Σταθακόπουλος αναφέρθηκαν και στον ρόλο της Τουρκίας σε αυτή την κλιμάκωση, υποστηρίζοντας πως η κατάσταση που αναμένεται να διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, την επηρεάζει άμεσα.

Όσον αφορά στη χώρα μας, εκτίμησαν πως σε αυτή τη φάση, η Ελλάδα, δεν φαίνεται να διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

