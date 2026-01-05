Η δίκη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος), 5 Ιανουαρίου 2026. Ο πρώην Πρόεδρος της Βενεζουέλας μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου Daniel Patrick Moynihan του Μανχάταν, μαζί με τον εκπρόσωπό του και στη συνέχεια, η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε.

Ο 63χρονος φορούσε πορτοκαλί πουκάμισο και μπεζ παντελόνι. Εισήλθε στον χώρο με χειροπέδες και αλυσίδες στα πόδια. Το δικαστήριο του είχε δώσει ακουστικά ώστε να μπορεί να ακούει την ισπανική μετάφραση. Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, καθόταν δύο θέσεις μακριά, φορώντας παρόμοια ενδυμασία.

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν ξεκίνησε την ακροαματική διαδικασία στις 12:02 (τοπική ώρα – 19:02 ώρα Ελλάδος), διαβάζοντας μια συνοπτική εκδοχή του κατηγορητηρίου και ζητώντας από τον Μαδούρο να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του, κάτι που εκείνος έκανε στα ισπανικά, λέγοντας ότι είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και ότι βρίσκεται στο δικαστήριο «ως απαχθείς».

Τόσο ο Μαδούρο, όσο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, δήλωσαν αθώοι ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, στις κατηγορίες για διακίνηση κοκαΐνης που τους απαγγέλθηκαν από τις Αμερικανικές Αρχές.

«Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος, εξακολουθώ να είμαι ο Πρόεδρος της χώρας μου», είπε ο 63χρονος. Ακολούθησε η σύζυγός του, η οποία επίσης δήλωσε αθώα, σημειώνοντας ότι «είμαι η Πρώτη Κυρία της Βενεζουέλας».

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά του Μαδούρο στο δικαστήριο:

Σύμφωνα με πληροφορίες του SkyNews, ο Μαδούρο εκινείτο ανήσυχα στη θέση του, σκύβοντας προς τον συνήγορό του για να διαβάσει τα έγγραφα της υπόθεσης, λίγο μετά τη δήλωση αθωότητάς του για όλες τις κατηγορίες.

Η Σίλια Φλόρες, παράλληλα, είχε επίδεσμο κοντά στον αριστερό της κρόταφο και έφερε εμφανή σημάδια που έμοιαζαν με μελανιές κοντά στο δεξί της μάτι, σύμφωνα με τους New York Times. Όταν σηκώθηκε για να δηλώσει αθώα, φάνηκε να στηρίζεται σε Αμερικανό αστυνομικό φρουρό για να σταθεί όρθια.

Ο δικαστής όρισε νέα ακρόαση για τις 17 Μαρτίου, ενώ ενημέρωσε το ζευγάρι ότι έχει δικαίωμα επικοινωνίας με προξενικές αρχές. Ο Μαδούρο απάντησε ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί σχετική επίσκεψη. Το δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι το αίτημα θα ικανοποιηθεί.

Καθώς αποχωρούσε από την αίθουσα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, ο 63χρονος είπε στα ισπανικά: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου». Η μεταφορά του στο κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν πραγματοποιείται και πάλι υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, δήλωσαν ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης ότι οι εντολείς τους δεν προτίθενται, σε αυτή τη φάση, να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση. Όπως ανέφεραν, το ζήτημα θα τεθεί εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς να διευκρινίσουν πότε θα κατατεθεί σχετική αίτηση.

Η Αμερικανική Κυβέρνηση κατηγορεί τον πρώην Πρόεδρο ότι ηγείτο ενός δικτύου διακίνησης κοκαΐνης που συνεργαζόταν με βίαια καρτέλ ναρκωτικών, όπως τα Σιναλόα και Ζέτα του Μεξικού, τους αντάρτες FARC της Κολομβίας και τη συμμορία Τρεν δε Αράγκουα της Βενεζουέλας.

Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες υποστηρικτές του Μαδούρο και λιγοστοί Βενεζουελάνοι μετανάστες, αντίπαλοι του καθεστώτος.

Από τον δικηγόρο του Ασάνζ θα εκπροσωπηθεί ο Μαδούρο

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ο πρώην Πρόεδρος της Βενεζουέλας θα εκπροσωπηθεί από τον Μπάρι Πόλακ, έναν έμπειρο δικηγόρο που εκπροσώπησε τον ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ και πρώην εσωτερικό λογιστή της Enron, σύμφωνα με έγγραφο του δικαστηρίου.

Ο Πόλακ εργάζεται για την εταιρεία Harris St. Laurent & Wechsler LLP.

Βοήθησε στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας αποδοχής ενοχής, με την οποία ο Ασάνζ ομολόγησε την ενοχή του το 2024 για ένα μόνο κακούργημα: τη δημοσίευση στρατιωτικών μυστικών των ΗΠΑ.