Ο Παπάς Φραγκίσκος, συναντώντας σήμερα (6/11) μια αντιπροσωπεία Ευρωπαίων ραβίνων, είπε ότι «δεν είναι καλά και για το λόγο αυτό προτιμά να μη διαβάσει την ομιλία του, αλλά να δώσει το κείμενο στους επισκέπτες του».

Ο Πάπας Φραγκίσκος προς το παρόν δεν έχει ακυρώσει τις υπόλοιπες σημερινές συναντήσεις του και αναμένεται να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ίωση. Ως γνωστόν, ο πάπας υποφέρει από χρόνια γοναλγία και έχει υποβληθεί σε επέμβαση στο έντερο. Η φωνή του σήμερα έμοιαζε εμφανώς κουρασμένη.

Στην γραπτή ομιλία του, ο ποντίφικας απευθύνει έκκληση στον Κύριο «να βοηθήσει τους πιστούς να προωθήσουν το διάλογο «και να μην ενδώσουν στον πειρασμό της εκδίκησης και στην παραφροσύνη του μίσους του πολέμου».

Pope Francis condemns antisemitism, emphasises dialogue in his written address to European Rabbis.

The pope provided the speech in written form, earlier today, after reportedly stating he was not in good health and would not speak at length.

