Εμφατική ήταν η απάντηση του Κρεμλίνου στην αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία μοιάζει πολύ με «χάρτινη τίγρη».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε μεταξύ άλλων:

«Γιατί όχι; Η Ρωσία πολεμάει χωρίς σκοπό εδώ και τρεισήμισι χρόνια έναν πόλεμο στον οποίο μια πραγματική στρατιωτική δύναμη έπρεπε να είχε κερδίσει σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Στην πραγματικότητα, την κάνει να μοιάζει πολύ με “χάρτινη τίγρη”».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολίασε τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Ρωσία στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και τα όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό του Ντόναλντ Τραμπ πως η Ρωσία – λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου και των οικονομικών προβλημάτων – είναι πλέον μια «χάρτινη τίγρη», ο Ντμίτρι Πεσκόφ αστειεύτηκε λέγοντας πως η Ρωσία παραδοσιακά συγκρίνεται περισσότερο με αρκούδα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στη ρωσική οικονομική εφημερίδα RBK, ο Πεσκόφ δήλωσε: «Η Ρωσία δεν είναι τίγρης. Συνήθως συνδέεται με την αρκούδα. Και δεν υπάρχουν “χάρτινες αρκούδες”, η Ρωσία είναι πραγματική αρκούδα».

Μιλώντας για τη ρωσική οικονομία, πρόσθεσε ότι έχει προσαρμοστεί στην εξελισσόμενη σύγκρουση και όχι μόνο έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της αλλά προμηθεύει και τον στρατό με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Ωστόσο παραδέχτηκε πως βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα, τα οποία επιδεινώνονται από τις άνευ προηγουμένου δυτικές κυρώσεις.

Ο Τραμπ είναι «επιχειρηματίας», σχολίασε με νόημα ο Πεσκόφ, αφήνοντας να εννοηθεί πως στόχος του προέδρου των ΗΠΑ είναι να οδηγήσει τον κόσμο στο να αγοράζει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε υψηλότερες τιμές. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «εκτιμά ιδιαίτερα» τις προσπάθειες του Τραμπ να μεσολαβήσει στη σύγκρουση, περιγράφοντας τη μεταξύ τους σχέση ως «θερμή».

«Όσοι δεν θέλουν να διαπραγματευτούν σήμερα, θα βρεθούν σε πολύ χειρότερη θέση αύριο ή μεθαύριο»

Σχετικά με τις συνομιλίες Ρωσίας – ΗΠΑ, ο Πεσκόφ δήλωσε πως προχωρούν αργά, επειδή η Ουάσιγκτον συνδέει την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων με την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε ειρηνική διευθέτηση, ενώ η κατάσταση στο πεδίο για το Κίεβο «επιδεινώνεται».

«Η δυναμική δείχνει ότι όσοι δεν θέλουν να διαπραγματευτούν σήμερα, θα βρεθούν σε πολύ χειρότερη θέση αύριο ή μεθαύριο», προειδοποίησε.

Με φόντο και τις δηλώσεις Τραμπ στη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως το Κίεβο «μπορεί να πολεμήσει και να ανακτήσει ολόκληρη την Ουκρανία εφόσον συνεχίζεται η στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως «δεν υπάρχει εναλλακτική για τη Ρωσία πέρα από τη συνέχιση των επιχειρήσεων στην Ουκρανία».

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση, για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να πετύχουμε τους στόχους που έχει θέσει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το Κρεμλίνο ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα της Ουκρανίας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι το Κίεβο μπορεί να ανακτήσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη.

Συγκεκριμένα είπε πως είναι «μεγάλο λάθος» η «πεποίθηση» ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τις περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία.