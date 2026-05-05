Ένα συγκλονιστικό βίντεο ανάρτησε επιβάτης του πλοίου με τα κρούσματα Χανταΐού, που αποτελεί πλωτή υγειονομική βόμβα, μετά τους τρεις νεκρούς από τη νόσο και αγκυροβόλησε ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Οι επιβάτες του πολυτελούς κρουαζιεροπλοίου παραμένουν σε καραντίνα ενώ ένας εξ αυτών σε ανάρτησή του αποκάλυψε την ένταση που επικρατεί στο σκάφος.

Κλαίγοντας, ο Αμερικανός travel blogger Jake Rosmarin, ο οποίος έχει πάνω από 44.000 ακολούθους στο Instagram, δημοσίευσε βίντεο στα social media, περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση στο πλοίο.

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο MV Hondius και ό,τι συμβαίνει είναι απολύτως πραγματικό για όλους εμάς εδώ», είπε προσθέτοντας: «Δεν είμαστε απλώς μια είδηση, ένας τίτλος σε άρθρο. Είμαστε άνθρωποι, με οικογένειες και ζωές που μας περιμένουν πίσω».

Το μόνο που «θέλουμε είναι να πάμε σπίτι» συμπλήρωσε.

