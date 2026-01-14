Η Δανία και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν μια «θεμελιώδη διαφωνία» στο ζήτημα της Γροιλανδίας και στη σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

«Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση της Ουάσινγκτον»

«Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση» της Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν. Η αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γρουλανδίας είχε μια «ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση» με τους Αμερικανούς είπε ο Ράσμουσεν, μιλώντας όμως για «διαφορετικές» θέσεις των δύο πλευρών.

Η Γροιλανδία δεν επιθυμεί να ανήκει στις ΗΠΑ

«Δεν είναι καθόλου αναγκαίο» να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, όπως απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε. Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ είπε ότι θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία του νησιού με την Ουάσινγκτον αλλά η Γροιλανδία δεν επιθυμεί να ανήκει στις ΗΠΑ.

Ράσμουσεν: Η Γροιλανδία «καλύπτεται» από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ

Ο Ράσμουσεν υπενθύμισε ότι η Γροιλανδία «καλύπτεται» από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ και χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες» τις ιδέες που «δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα» του νησιού.

Συνεργασία με τις ΗΠΑ «που θα διέπεται από σεβασμό»

«Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος (των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ) διατηρεί την επιθυμία να κατακτήσει τη Γροιλανδία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, ο οποίος θέλει να «εργαστεί σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά αυτό πρέπει, ασφαλώς, να είναι μια συνεργασία που θα διέπεται από σεβασμό».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ