Σε έντονη αμηχανία περιήλθε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δεχόμενος τα πιεστικά ερωτήματα των εκπροσώπων του Τύπου.

Το κλίμα φορτίστηκε όταν ένας Δανός δημοσιογράφος έθεσε το ερώτημα αν πλήττεται ο «αυτοσεβασμός» του κ. Ρούτε κάθε φορά που κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος προβαίνει σε αναφορές για τη Γροιλανδία, ασκεί έντονη κριτική σε συμμάχους, όπως η Ισπανία και καταφεύγει ακόμη και σε οικονομικές πιέσεις. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος άφησε αιχμές, σχολιάζοντας ότι ο «παλιός Μαρκ Ρούτε» πιθανότατα θα κρατούσε διαφορετική στάση απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές.

Θέλοντας να χαμηλώσει τους τόνους και να αποφύγει μια ευθεία σύγκρουση, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επέλεξε να εστιάσει στα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής Τραμπ εντός της Συμμαχίας.

Ο κ. Ρούτε αναγνώρισε στον Αμερικανό ηγέτη έναν καθοριστικό ρόλο, επισημαίνοντας ότι πέτυχε να ωθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες στην αύξηση των αμυντικών τους προϋπολογισμών. Όπως εξήγησε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε να κάνει πράξη μια πάγια αξίωση της Ουάσινγκτον που εκκρεμούσε «από την εποχή του προέδρου Αϊζενχάουερ».

Η στιγμή που ο δημοσιογράφος ρωτάει τον Ρούτε για τον Τραμπ:

Ο γενικός γραμματέας χαρακτήρισε αυτή τη μεταβολή ως «μεταμορφωτική» για το ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο η Ευρώπη ισχυροποιείται και μετατρέπεται σε έναν πολύ πιο υπολογίσιμο εταίρο για την Αμερική.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του Μαρκ Ρούτε, η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής άμυνας λειτουργεί προς όφελος ολόκληρης της Συμμαχίας, καθώς αποκαθιστά τις ισορροπίες στη διατλαντική σχέση. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι οι αυξημένες επενδύσεις στην άμυνα έχουν φέρει το ΝΑΤΟ στην καλύτερη κατάσταση των τελευταίων ετών.

Όσον αφορά το ζήτημα της Γροιλανδίας, ο κ. Ρούτε στάθηκε στη στρατηγική βαρύτητα του Αρκτικού Κύκλου.

Ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε ότι οι κινήσεις της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή συνιστούν σοβαρές προκλήσεις. Κατέληξε δε, επισημαίνοντας ότι τέτοια γεωπολιτικά ζητήματα οφείλουν να τυγχάνουν συλλογικής διαχείρισης μέσα από τους επίσημους μηχανισμούς συνεργασίας του ΝΑΤΟ.