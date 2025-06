Το λιμενικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι απομάκρυνε 24 ανθρώπους από το πετρελαιοφόρο ADALYNN, μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Ομάν.

Στο μεταξύ η ναυτιλιακή εταιρεία Frontline ανακοίνωσε σήμερα ότι το πετρελαιοφόρο της Front Eagle ενεπλάκη σε σύγκρουση κοντά στα Στενά του Oρμούζ, κάνοντας λόγο για ένα περιστατικό που δεν συνδέεται με την περιφερειακή σύρραξη.

A collision between the crude oil #tankers Adalynn and Front Eagle occurred at 21.14 UTC on 16 June near the Khor Fakkan anchorage. According to #MarineTraffic data, the Liberian-flagged Front Eagle was laden and headed for Zhoushan, China.… pic.twitter.com/js8E0tXeT7

Tankers collide in Gulf of Oman



Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey είχε επισημάνει νωρίτερα ότι ένα «περιστατικό» σημειώθηκε στα ανοικτά του λιμανιού Χορ Φακάν των Εμιράτων, κοντά στα Στενά του Oρμούζ, προσθέτοντας ότι τα αίτιά του δεν έχουν σχέση με την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

I believe I found the “ships on fire in the Gulf of Oman” cause.

Appears that the tankers ADALYNN and FRONT EAGLE collided, possibly setting one of the vessels ablaze. pic.twitter.com/eYKeqdN3fI

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 17, 2025