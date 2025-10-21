Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ανυπολόγιστη χαρακτηρίζεται η ζημιά για τη γαλλική πολιτιστική κληρονομιά, καθώς το γαλλικό κράτος δεν πρόκειται να αποζημιωθεί για τα κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας» που εκλάπησαν από το Μουσείο του Λούβρου. Όπως επιβεβαίωσε η κυβέρνηση, τα αντικείμενα δεν καλύπτονταν από ιδιωτική ασφάλιση, καθώς το μουσείο –όπως και τα περισσότερα εθνικά ιδρύματα της χώρας– δεν διαθέτει τέτοια κάλυψη.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι διαρρήκτες εισέβαλαν στο Λούβρο την Κυριακή, χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα για να φτάσουν στον πρώτο όροφο. Έσπασαν τις προθήκες και άρπαξαν οκτώ κοσμήματα, μεταξύ των οποίων μία διαμαντένια καρφίτσα που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, καθώς και περιδέραια και διαδήματα. Οι δράστες φέρεται να προσπάθησαν να αποσπάσουν και το στέμμα της αυτοκράτειρας, αλλά το εγκατέλειψαν κατά τη διαφυγή τους.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα με στόχο την ανάκτηση των κλοπιμαίων, ωστόσο το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι η Γαλλία δεν θα αποζημιωθεί για την απώλεια των αντικειμένων, τα οποία χαρακτηρίζονται «ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας».

«Το κράτος λειτουργεί ως ο ίδιος του ο ασφαλιστής, όταν τα έργα των εθνικών μουσείων βρίσκονται εντός του φυσικού τους χώρου φύλαξης», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στη Le Parisien, επισημαίνοντας ότι το υψηλό κόστος ασφάλισης καθιστά την ιδιωτική κάλυψη ασύμφορη.

Παραδοσιακά, η ευθύνη για τα έργα της εθνικής συλλογής ανήκει στο κράτος, ενώ η ασφάλιση εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις δανεισμού ή μεταφοράς εκθεμάτων. Όπως σημειώνει το υπουργείο, η ασφαλιστική αξία πολλών έργων «υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος απόκτησής τους».

Αντίθετα, ιδιωτικά ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Louis Vuitton και η Συλλογή Pinault διαθέτουν συνήθως ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη. «Για ένα μουσείο του μεγέθους του Λούβρου, είναι πρακτικά αδύνατο να ασφαλιστεί ολόκληρη η συλλογή του», εξηγεί ο Τσάρλι Χόρελ, επικεφαλής του τμήματος καλών τεχνών της ασφαλιστικής Marsh.

Η ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου, που ειδικεύεται στις τέχνες και τα σύνθετα διεθνή ρίσκα, έχει συνολική χωρητικότητα περίπου 4 δισ. δολαρίων· ποσό που, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, δεν θα επαρκούσε καν για την πλήρη κάλυψη της συλλογής του Λούβρου. Το μουσείο φιλοξενεί έργα όπως η «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι και η «Μεγάλη Σφίγγα του Τάνις», των οποίων η αξία θεωρείται ουσιαστικά ανεκτίμητη.

Παρά τις ελπίδες για ανάκτηση των κλοπιμαίων, οι αρχές ανησυχούν ότι οι δράστες ενδέχεται να αποσυναρμολογήσουν τα κοσμήματα και να πουλήσουν ξεχωριστά τα πολύτιμα πετράδια.

Παρόμοια ευθύνη είχε αναλάβει το γαλλικό κράτος και μετά την πυρκαγιά του 2019 στην Παναγία των Παρισίων. Αν και ορισμένοι ιδιώτες εργολάβοι διέθεταν ασφάλιση, η κύρια χρηματοδότηση της αποκατάστασης προήλθε από περίπου 340.000 δωρητές, με τις συνολικές δωρεές να ανέρχονται στα 840 εκατομμύρια ευρώ, αποτρέποντας έτσι την επιβάρυνση των φορολογουμένων.

Πηγή: uk.news.yahoo.com