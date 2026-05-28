Η Μέση Ανατολή φαίνεται να πλησιάζει και πάλι επικίνδυνα στο σημείο μηδέν, καθώς η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου με ολοκληρωτικό αφανισμό το Ισραήλ. Παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση της κρίσης, η κατάσταση δείχνει να γυρίζει στην αφετηρία της σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ξεκαθάρισαν την Πέμπτη, 28 Μαΐου, πως η σταθερότητα στην περιοχή είναι αδύνατη όσο υφίσταται το ισραηλινό κράτος.

«Εφόσον αυτό το παιδοκτόνο και μοχθηρό καθεστώς δεν εξαλειφθεί από προσώπου γης, η περιοχή δεν θα γνωρίσει ειρήνη», υπογράμμισε το IRGC σε επίσημη ανακοίνωσή του, οξύνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική.

Η ιρανική στρατιωτική οργάνωση εξαπέλυσε βέλη εναντίον των ειρηνευτικών σχεδίων του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «μοχθηρό και τυχοδιώκτη» και ισχυριζόμενη ότι οι πρωτοβουλίες του επιφέρουν μόνο «θάνατο, αιματοχυσία και τρομοκρατία».

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εβδομάδας, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του σημειώνει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τη λήξη του πολέμου.

Χαμενεΐ: «ΗΠΑ και Ισραήλ θέλουν να γονατίσουν το Ιράν»

Παράλληλα, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, υποστήριξε σήμερα (28/5), ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνωμοτούν για να «γονατίσουν» τη χώρα του. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν συνέχεια των πρόσφατων εχθροπραξιών, οι οποίες καταγράφονται ως οι πλέον σοβαρές μετά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.

Σε γραπτό του μήνυμα που προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση, ο Χαμενεΐ επεσήμανε: «Το τυφλό σχέδιο του εχθρού, μετά τον πόλεμο που επιβλήθηκε, τις οικονομικές πιέσεις, τις πολιτικές επιθέσεις και την προπαγάνδα, είναι να δημιουργήσει διχασμό και καταστροφή, ώστε να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες του και να γονατίσει το Έθνος».

Με αφορμή την επέτειο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Ανώτατος Ηγέτης ολοκλήρωσε το μήνυμά του απευθύνοντας εκ νέου έκκληση προς τον ιρανικό λαό για εθνική ομοψυχία και «συνοχή».