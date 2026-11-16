Μια γιαγιά που ήθελε να τον διαμορφώσει σύμφωνα με τα δικά της πρότυπα, μια καθηγήτρια 24 χρόνια μεγαλύτερή του που έγινε σύζυγός του και μια παραδοχή που δύσκολα περιμένει κανείς από έναν αρχηγό κράτους: «Είμαι ακόμα παιδί. Δεν υπήρξα ποτέ έφηβος». Η νέα βιογραφία του Εμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της προσωπικής ζωής του Γάλλου προέδρου, με την Μπριζίτ Μακρόν να υποστηρίζει ότι ο σύζυγός της δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποδεσμευτεί από την επιρροή της γιαγιάς του και ότι θα έπρεπε να κάνει ψυχανάλυση.

Η έμπειρη πολιτική δημοσιογράφος Κατρίν Νε, η οποία συνομίλησε με τον 48χρονο πρόεδρο, τη σύζυγό του και ανθρώπους που τον γνώριζαν από την παιδική του ηλικία, παρουσιάζει έναν άνθρωπο που μεγάλωσε κάτω από την έντονη επιρροή δύο γυναικών και, σύμφωνα με τη δική της εκτίμηση, δυσκολεύεται μέχρι σήμερα να αποδεχθεί την κριτική.

Όπως μεταδίδουν οι Times του Λονδίνου και η New York Post, ο ίδιος ο Μακρόν έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική παραδοχή στη βιογράφο του.

«Εγώ είμαι ακόμα παιδί. Δεν υπήρξα ποτέ έφηβος. Δεν μου αρέσουν οι έφηβοι. Δεν τους καταλαβαίνω. Η γυναίκα μου τους καταλαβαίνει», φέρεται να της είπε.

Η γιαγιά που ήθελε να τον κάνει «αριστούργημά» της

Στο επίκεντρο της βιογραφίας βρίσκεται η Μανέτ, η γιαγιά του Μακρόν, μια συνταξιούχος διευθύντρια σχολείου με ισχυρή προσωπικότητα και μεγάλες προσδοκίες από τον εγγονό της.

Σύμφωνα με την Κατρίν Νε, η Μανέτ αντιμετώπιζε τον μικρό Εμανουέλ σχεδόν σαν προσωπικό της δημιούργημα. Ήθελε να τον διαμορφώσει σε ένα «αριστούργημα», δίνοντας τεράστια έμφαση στις σπουδές και στην πνευματική του καλλιέργεια.

Η επιρροή της ήταν τόσο έντονη ώστε, όπως περιγράφεται στο βιβλίο, ο μελλοντικός πρόεδρος της Γαλλίας πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας απομονωμένος από τους συνομηλίκους του.

Μάλιστα, όταν σε ηλικία 14 ετών άρχισε να βγαίνει με ένα κορίτσι, η γιαγιά του φέρεται να εξοργίστηκε.

Ο Μακρόν κατάφερε να ξανακερδίσει την εύνοιά της μόνο όταν της υποσχέθηκε: «Δεν θα ξανακοιτάξω κορίτσια».

Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο Μακρόν είχε αναπτύξει πολύ στενότερη σχέση με τη γιαγιά του παρά με τους ίδιους του τους γονείς, με τη Μανέτ να αποτελεί το σημαντικότερο πρόσωπο των παιδικών του χρόνων.

«Ο Εμανουέλ δεν έχει θάψει ακόμα τη γιαγιά του – Χρειάζεται ψυχανάλυση»

Η πιο αποκαλυπτική τοποθέτηση, ωστόσο, προέρχεται από την ίδια την Μπριζίτ Μακρόν.

Μιλώντας στην Κατρίν Νε, η σύζυγος του Γάλλου προέδρου αναφέρθηκε στην επιρροή που εξακολουθεί, κατά την άποψή της, να ασκεί η γιαγιά του στη ζωή του.

«Ο Εμανουέλ δεν έχει θάψει ακόμα τη γιαγιά του. Δεν την έχει καν αντικαταστήσει. Θα έπρεπε να κάνει ψυχανάλυση», φέρεται να δήλωσε.

Η Μπριζίτ δεν περιορίζεται στην περιγραφή μιας στενής οικογενειακής σχέσης. Με τη φράση της υποδηλώνει ότι ο σύζυγός της εξακολουθεί να κουβαλά το αποτύπωμα της ανατροφής του, παρά το γεγονός ότι έχει φτάσει στο υψηλότερο πολιτικό αξίωμα της Γαλλίας.

Η συγγραφέας συνδέει αυτή την παιδική εμπειρία με την προσωπικότητα που ανέπτυξε ο Μακρόν ως ενήλικος, παρουσιάζοντάς τον ως έναν εξαιρετικά ευφυή άνθρωπο που, σύμφωνα με τη δική της ανάλυση, δεν έμαθε ποτέ να αμφισβητεί ουσιαστικά τον εαυτό του.

Η 39χρονη καθηγήτρια και ο 15χρονος μαθητής

Η βιογραφία επανέρχεται και στην πολυσυζητημένη ιστορία γνωριμίας του Εμανουέλ με την Μπριζίτ.

Όταν συναντήθηκαν, εκείνος ήταν μόλις 15 ετών και εκείνη 39. Η Μπριζίτ ήταν καθηγήτρια θεάτρου στο σχολείο του, παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών, ενώ ο νεαρός Μακρόν ήταν συμμαθητής ενός από τα παιδιά της.

Σύμφωνα με την Κατρίν Νε, ο Μακρόν ήταν εκείνος που ανέλαβε την πρωτοβουλία να την προσεγγίσει.

Η συγγραφέας περιγράφει την προσέγγισή του ως προσπάθεια «αποπλάνησης ενός ενήλικα», αναφέροντας ότι ο έφηβος πρότεινε στην καθηγήτριά του να γράψουν μαζί ένα θεατρικό έργο, ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να περνούν χρόνο οι δυο τους.

Η σχέση τους εξελίχθηκε παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας και τις ιδιαίτερες συνθήκες της γνωριμίας τους, για να καταλήξει τελικά σε γάμο το 2007.

«Όχι, θέλω να φροντίζεις μόνο εμένα»

Ένα ακόμη ιδιαίτερα προσωπικό περιστατικό που περιλαμβάνεται στο βιβλίο αφορά την απόφαση του ζευγαριού να μην αποκτήσει παιδιά.

Σύμφωνα με τη βιογραφία, η Μπριζίτ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της ότι κάποια στιγμή ρώτησε τον Μακρόν αν επιθυμούσε να αποκτήσει δικά του παιδιά.

Η απάντησή του, όπως μεταφέρεται στο βιβλίο, ήταν χαρακτηριστική:

«Όχι, θέλω να φροντίζεις μόνο εμένα».

Η Μπριζίτ είχε ήδη αποκτήσει τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει βιολογικά παιδιά.

Η συγκεκριμένη στιχομυθία αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στο πλαίσιο της βιογραφίας, καθώς η συγγραφέας επιχειρεί να αναδείξει τη σχέση του Γάλλου προέδρου με τις ισχυρές γυναικείες παρουσίες στη ζωή του.

«Ακόμη κι όταν ζητά συγγνώμη, επιστρέφει για να εξηγήσει ότι είχε δίκιο»

Πέρα από την προσωπική ζωή του Μακρόν, η Κατρίν Νε επιχειρεί να εξηγήσει και ορισμένα χαρακτηριστικά της πολιτικής του συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ο Γάλλος πρόεδρος μεγάλωσε ως ένα εξαιρετικά ευφυές αλλά κοινωνικά απομονωμένο παιδί, με λίγους φίλους και περιορισμένες εμπειρίες από τις συνηθισμένες αντιπαραθέσεις της εφηβείας.

Η ίδια εκτιμά ότι αυτή η απομόνωση συνεχίζεται και σήμερα, καθώς ο Μακρόν περνά μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του στο Μέγαρο των Ηλυσίων, απομακρυσμένος από την καθημερινότητα των περισσότερων πολιτών.

Η Νε υποστηρίζει επίσης ότι η αυτοπεποίθηση που τον βοήθησε να εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας σε ηλικία μόλις 39 ετών έχει εξελιχθεί σε δυσκολία αποδοχής των προσωπικών του λαθών.

«Η ενδοσκόπηση δεν υπάρχει στον πνευματικό του κόσμο. Ακόμη κι όταν ζητά συγγνώμη, επιστρέφει αργότερα για να εξηγήσει ότι είχε δίκιο», δήλωσε η συγγραφέας σε συνέντευξή της στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Κατά την εκτίμησή της, αυτό το χαρακτηριστικό αποτυπώθηκε και στην απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το 2024, μια κίνηση που οδήγησε στην απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του κυβερνητικού στρατοπέδου και σε παρατεταμένη πολιτική αστάθεια.

Η νέα βιογραφία επιχειρεί έτσι να συνδέσει τον έφηβο που υποσχόταν στη γιαγιά του ότι δεν θα ξανακοιτάξει κορίτσια, τον 15χρονο που ερωτεύτηκε την καθηγήτριά του και τον πολιτικό που έφτασε στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Και ανάμεσα σε όλες τις αποκαλύψεις, ξεχωρίζει η παραδοχή του ίδιου του Γάλλου προέδρου: στα 48 του χρόνια, αισθάνεται ακόμη παιδί και θεωρεί ότι δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά έφηβος.