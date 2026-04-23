Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, το βράδυ της Πέμπτης (23/4), τονίζει ότι δεν αισθάνεται καθόλου πίεση για το κλείσιμο συμφωνίας με το Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Αντίθετα, επισημαίνει ότι το ρολόι τρέχει για την Τεχεράνη.

«Λάβετε υπόψη ότι είμαι ίσως το λιγότερο πιεσμένο άτομο που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Έχω όλο τον χρόνο στον κόσμο αλλά το Ιράν όχι — Ο χρόνος τρέχει!», επισημαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ σημειώνει ότι «Μια συμφωνία θα γίνει μόνο όταν είναι κατάλληλη και καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τους Συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, για τον υπόλοιπο κόσμο».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Για εκείνους τους ανθρώπους, λιγότερους σε αριθμό τώρα από ποτέ, που διαβάζουν τους αποτυχημένους New York Times ή παρακολουθούν ψευδείς ειδήσεις του CNN, που νομίζουν ότι είμαι «ανήσυχος» να τελειώσει ο πόλεμος (αν θα μπορούσατε καν να τον ονομάσετε έτσι!) με το Ιράν, λάβετε υπόψη ότι είμαι ίσως το λιγότερο πιεσμένο άτομο που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Έχω όλο τον χρόνο στον κόσμο, αλλά το Ιράν όχι — Ο χρόνος τρέχει!

Ο λόγος που ορισμένα από τα μέσα ενημέρωσης τα πάνε τόσο άσχημα με τους συνδρομητές και τους τηλεθεατές είναι επειδή δεν έχουν πλέον αξιοπιστία. Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει κατεδαφιστεί, τα αντιαεροπορικά τους όπλα και τα ραντάρ τους έχουν εξαφανιστεί, οι ηγέτες τους δεν είναι πλέον μαζί μας, ο αποκλεισμός είναι αεροστεγής και ισχυρός και, από εκεί και πέρα, τα πράγματα χειροτερεύουν — ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους!

Μια συμφωνία θα γίνει μόνο όταν είναι κατάλληλη και καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τους Συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, για τον υπόλοιπο κόσμο».

