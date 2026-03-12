«Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, παρότι το Ιράν είχε δηλώσει πρόθυμο για διάλογο», ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του σχεδίου ψηφίσματος που είχε καταθέσει η Ρωσία για τον πόλεμο.

Ο Ρώσος πρέσβης υποστήριξε πως το Ιράν είχε εκφράσει ετοιμότητα να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, όμως όπως υποστήριξε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν «προμελετημένη και σκόπιμη επίθεση» στις 28 Φεβρουαρίου.

🇷🇺🇮🇷The Russian Ambassador in London:

We are not neutral in the war against Iran, and Moscow supports Tehran pic.twitter.com/raGoHbqHAw — War Radar (@WarRadarX) March 8, 2026



Ο Νεμπένζια πρόσθεσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλει σε προσπάθειες αποκλιμάκωσης. «Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ώστε να βρεθεί διέξοδος από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ολόκληρη η περιοχή, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.