Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο σύγχρονος πόλεμος ορίζεται από απόσταση. Αυτός ο εξ αποστάσεως, αλγοριθμικός πόλεμος – που δοκιμάστηκε στην Ουκρανία και τη Γάζα – διαμορφώνει τώρα συγκρούσεις στο Ιράν και τον Λίβανο.

Από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν την αεροπορική τους εκστρατεία εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι έχουν πληγεί περισσότεροι από 13.000 στόχοι.

Τουλάχιστον 11.000 πυρομαχικά αναπτύχθηκαν μόνο τις πρώτες 16 ημέρες της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Βασιλικό Ινστιτούτο Ενωμένων Υπηρεσιών – μια δεξαμενή σκέψης για την άμυνα και την ασφάλεια με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, η κλίμακα της καταστροφής παραμένει σε μεγάλο βαθμό αόρατη. Δυτικές ειδήσεις δείχνουν πυραύλους κρουζ να εκτοξεύονται από αντιτορπιλικά και μακρινούς ορίζοντες να φωτίζονται από εκρήξεις.

Αλλά η απρόσωπη φύση αυτού του πολέμου δεν αντικατοπτρίζει την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι πληγείσες κοινότητες σε όλο το Ιράν. Όπως, για παράδειγμα, μια επίθεση σε ένα ιρανικό δημοτικό σχολείο στις 28 Φεβρουαρίου που σκότωσε περισσότερα από 175 παιδιά και δασκάλους.

Η Λόρεν Γκουλντ, αναπληρώτρια καθηγήτρια σπουδών συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, έχει αφιερώσει πάνω από μια δεκαετία μελετώντας πώς οι δυτικοί στρατοί διεξάγουν πόλεμο από απόσταση.

Μίλησε στο Follow the Money για το τι κρύβει αυτή η απόσταση και τι σημαίνει για τους ανθρώπους που την δέχονται:

«Μετά την επέμβαση στο Αφγανιστάν το 2001 και την εισβολή στο Ιράκ το 2003, οι δυτικοί στρατοί αντιμετώπισαν μια κρίση νομιμότητας: πάρα πολλές σακούλες με πτώματα στρατιωτικών, πολύ μικρή δημόσια υποστήριξη.

Η απάντηση ήταν να συνεχιστεί ο πόλεμος αλλά από απόσταση, με λιγότερους στρατιώτες στο έδαφος και μεγαλύτερη εξάρτηση από μη επανδρωμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, εντοπίζοντας στόχους μέσω πλάνων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δορυφόρων και αναχαιτισμένων επικοινωνιών.

Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής: αν έχετε λιγότερους ανθρώπους επί τόπου, χάνετε ανθρώπινη νοημοσύνη – πληροφορίες που μπορείτε να λάβετε μόνο από ανθρώπους που βρίσκονται πραγματικά εκεί. Οι αποφάσεις σας είναι τόσο καλές όσο και τα δεδομένα σας. Και αν τα δεδομένα είναι απομακρυσμένα, πιθανότατα δεν είναι και τόσο καλά.

Οι συνέπειες των κακών δεδομένων μπορεί να είναι καταστροφικές.

Τη νύχτα της 2ας Ιουνίου 2015, ένα ολλανδικό F-16 έπληξε μια αποθήκη πυρομαχικών που ελεγχόταν από το ISIS στη Χαουίτζα, μια πόλη στο βόρειο Ιράκ. Η έκρηξη ισοπέδωσε μια ολόκληρη γειτονιά και σκότωσε τουλάχιστον 85 αμάχους.

Ήταν η δεύτερη πιο θανατηφόρα μεμονωμένη επίθεση της εκστρατείας του διεθνούς συνασπισμού κατά του ISIS στο Ιράκ και τη Συρία, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού στρατού.

Η Ολλανδία το κράτησε μυστικό για τέσσερα χρόνια. Διαδοχικές ολλανδικές κυβερνήσεις αποδέχτηκαν την ευθύνη, αλλά αρνήθηκαν την ευθύνη. Υποστήριξαν ότι ο στόχος ήταν ένας νόμιμος στρατιωτικός στόχος και απέδωσαν στους Αμερικανούς την εσφαλμένη πληροφορία σχετικά με την ποσότητα των εκρηκτικών που υπήρχαν. Δεν έδωσαν τίποτα στα θύματα. Μέχρι σήμερα, δεν έχει καταβληθεί καμία ατομική αποζημίωση. Όπως λέει η κυβέρνηση, δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ποια ήταν τα θύματα.

Οι δυτικοί στρατοί θεωρούν ότι με την προηγμένη τεχνολογία τους διαθέτουν αξιόπιστη νοημοσύνη και μπορούν πάντα να διακρίνουν τους μαχητές από τους πολίτες.

Έτσι, όταν μια επιδρομή σκότωσε μεγάλο αριθμό αμάχων, ένιωσαν διπλά αδικημένοι. Η μόνη εξήγηση που μπορούσαν να βρουν ήταν ότι πρέπει να ήταν σκόπιμη.

Και στην περίπτωση της Χαουίτζα, ο βομβαρδισμός δεν έθεσε τέλος στον έλεγχο της πόλης από το ISIS. Το ISIS εκδιώχθηκε μόλις δύο χρόνια αργότερα.

Έτσι, οι άνθρωποι φοβόντουσαν μήπως βομβαρδιστούν ξανά από τις δυτικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα ζούσαν υπό ένα εξαιρετικά βίαιο καθεστώς. Αυτός ο συνδυασμός δημιούργησε ένα είδος διαρκούς τρόμου από το οποίο κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει.

Ο αντίκτυπος μιας επίθεσης δεν είναι μόνο η έκρηξη και οι θάνατοι τις επόμενες ημέρες. Εκδηλώνεται με απώλεια εισοδήματος, υψηλό κόστος ιατρικής περίθαλψης, διαλυμένες κοινότητες και εκτοπισμός».

Τι αλλάζει όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέρχεται σε αυτό το σύστημα απομακρυσμένου πολέμου; Το είδαμε στη Γάζα: ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε ένα σύστημα που χαρακτήρισε περίπου 37.000 άτομα ως άτομα με προφίλ υψηλού κινδύνου. Οι χειριστές είχαν μόλις 20 δευτερόλεπτα για να επαληθεύσουν κάθε ονομασία. Και υπήρξε μια τεράστια μετατόπιση προς την ποσότητα έναντι της ποιότητας», είπε η ερευνήτρια Λόρεν Γκουλντ.

Το κακό δεν σταματάει όταν σταματούν οι βομβαρδισμοί

Η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τους ανθρώπους σε σημεία δεδομένων. Αλλά επίσης απανθρωποποιεί τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις.

Μερικές φορές ελέγχουν μόνο αν ο προτεινόμενος στόχος είναι άνδρας ή γυναίκα. Αν είναι άνδρας, προχωρήστε.

Τους λένε ότι το σύστημα είναι σωστό στο 90% των περιπτώσεων. Δεν υπάρχουν επαληθευμένα στοιχεία για αυτόν τον ισχυρισμό, αλλά έχει πραγματική επίδραση στο πώς αισθάνονται για τη δική τους ευθύνη.

Ρίχνουν το φταίξιμο στο μηχάνημα, παρόλο που μπορούν να δουν κάθε είδους σφάλματα στα δεδομένα και την κατηγοριοποίηση.

Χρησιμοποιείται τώρα η ίδια τεχνολογία στο Ιράν;

«Αυτό που βλέπετε είναι ένα σύστημα που έχει αναπτυχθεί, δοκιμαστεί και ομαλοποιηθεί βήμα προς βήμα – από το Αφγανιστάν,στην Ουκρανία, στη Γάζα και τώρα στο Ιράν» αναφέρει η Λόρεν Γκουλντ.

Μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες της εκστρατείας στο Ιράν, είχαν ήδη εμπλακεί 10.000 στόχοι. Πρόκειται για μια πρωτοφανή κλίμακα. Και δεν χρειάζεται άμεση ορατότητα για να γνωρίζετε τις συνέπειες. Η χρήση εκρηκτικών όπλων στα αστικά κέντρα ακολουθεί καθιερωμένα μοτίβα. 9 στα 10 θύματα σε αυτά τα πλαίσια είναι άμαχοι».

Ο ρόλος των εταιρειών τεχνολογίας

«Amazon, Google, Microsoft – όλες παρέχουν υποδομή cloud και λογισμικό για την επεξεργασία αυτού του είδους δεδομένων. Όταν υπάρχει αρκετή δημόσια κατακραυγή, αποσύρονται προσωρινά. Η Microsoft το έκανε αυτό με το Azure αφού αποκαλύφθηκε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις το χρησιμοποιούσαν στη Γάζα».

Αλλά μετά είτε μια άλλη εταιρεία παρεμβαίνει, είτε η εργασία συνεχίζεται μέσω διαφορετικών συμβάσεων. Δεν τελειώνει ποτέ στην πραγματικότητα.

Οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι οι τηλεφωνικές τους κλήσεις και η διαδικτυακή τους συμπεριφορά παρακολουθούνται.

Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι είδους συμπεριφορά θα μπορούσε να τους κατατάξει ως άτομα υψηλού κινδύνου. Παγώνουν: δεν ξέρουν τι είναι ασφαλές να κάνουν.

Ακόμα και χωρίς τον ήχο των drones από πάνω, αυτές οι τεχνολογίες επιτήρησης διεισδύουν στην καθημερινή επικοινωνία και ζωή. Η ζημιά δεν σταματά όταν σταματούν οι βομβαρδισμοί.

«Οι πόλεμοι δεν έχουν πάντα ως στόχο τη νίκη. Μερικές φορές επιτυγχάνονται και άλλα πράγματα στη διαδικασία – όπως πολιτικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα και πρόσβαση σε αγορές και πόρους», τονίζει η Λόρεν Γκουλντ.

«Αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι αυτή η εμμονή με την αλυσίδα εξόντωσης εντός του στρατιωτικού μηχανισμού. Η τελειοποίησή της – η μεγιστοποίηση των δεδομένων επιτήρησης, η επεξεργασία τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα, η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων στόχων – φαίνεται να έχει γίνει αυτοσκοπός».

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι πραγματικά είναι ο πόλεμος: θάνατος και καταστροφή»

«Δεν εξυπηρετεί πλέον πολιτικούς στόχους· έχει γίνει αυτοσκοπός. Και πολλές εμπορικές εταιρείες τροφοδοτούν αυτή την επιθυμία. Πωλούν μια ιδέα για το πώς διεξάγεται και κερδίζεται ο πόλεμος, και το κάνουν πολύ αποτελεσματικά.

Πρέπει να κάνουμε μια πολύ πιο ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τη λογική αυτής της βίας. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε και μπορούμε να το πετύχουμε με αυτόν τον τρόπο;»

Αν παράγεις όλα αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και τα drones, θέλεις να τα αναπτύξεις. Αν οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι επενδυτές είναι συνδεδεμένοι με αυτόν τον κλάδο, τότε ο πόλεμος είναι προς το οικονομικό συμφέρον πολλών ανθρώπων. Αυτή η δυναμική τον οδηγεί μπροστά.

Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την αποστειρωμένη συζήτηση για τον πόλεμο – και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι πραγματικά είναι ο πόλεμος: θάνατος και καταστροφή.

Δεν πρόκειται για περιστατικά που πήγαν στραβά, πρόκειται για οπλικά συστήματα που έχουν κατασκευαστεί για να αυξήσουν την ταχύτητα και την κλίμακα του πολέμου σε πρωτοφανή επίπεδα. Αυτή είναι στρατηγική. Αυτή είναι μια πολύ διαφορετική συζήτηση», καταλήγει η Λόρεν Γκουλντ.