Εν πτήσει προς την Ουάσινγκτον, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε ότι “έχει δεσμευτεί” ώστε “η ασφάλεια των Ευρωπαίων να βγει ενισχυμένη” από τις επικείμενες διαπραγματεύσεις.

«Μετά τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών με τους Ευρωπαίους συναδέλφους και συμμάχους, δεσμευόμαστε για να επανέλθει η ειρήνη στην Ουκρανία με δίκαιο, σταθερό και βιώσιμο τρόπο και η ασφάλεια των Ευρωπαίων να βγει ενισχυμένη επ’ ευκαιρία όλων των επικείμενων διαπραγματεύσεων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Over the past few hours, I have spoken with @vonderleyen, @eucopresident, @OlafScholz, @Keir_Starmer, @RTErdogan and @PM_ViktorOrban.

Following discussions over the past few days with European colleagues and allies, we are committed to ensuring that peace returns to Ukraine…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 23, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ