Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε εκ νέου χθες Πέμπτη (3/7) ότι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους «όλοι» οι όμηροι, «χωρίς εξαίρεση», από τη Λωρίδα της Γάζας, τον ερειπωμένο παλαιστινιακό θύλακα όπου η πολιτική προστασία ανακοίνωσε τον θάνατο τουλάχιστον 73 Παλαιστινίων στις χθεσινές επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας κατά της Χαμάς.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης εκφράστηκε στο κιμπούτς Νιρ Οζ, που πλήρωσε εξαιρετικά βαρύ τίμημα κατά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου.

Η επίσκεψή του, η πρώτη έκτοτε, καταγράφτηκε μερικά 24ωρα πριν από τη προβλεπόμενη συνάντησή του, την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας κι ανακοίνωσε πως εξασφάλισε συμφωνία από ισραηλινής πλευράς για τους όρους συμφωνίας ανακωχής 60 ημερών.

«Νιώθω βαθιά δέσμευση πριν απ’ όλα να εγγυηθώ την επιστροφή όλων των απαχθέντων ομήρων μας, χωρίς εξαίρεση», διαβεβαίωσε ο κ. Νετανιάχου, τους κάτοικους του κιμπούτς Νιρ Οζ, μιας από τις κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara, visited Kibbutz Nir Oz:

“I feel a deep commitment to ensure the return of all of our hostages and to working here to rebuild this kibbutz.”https://t.co/bPdyC6FJ9g pic.twitter.com/V9mtTLh43J

