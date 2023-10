Ένα επιπλέον σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot αλλά όχι πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς τύπου Taurus, που ζητά ακόμη επιτακτικά το Κίεβο, αναμένεται να στείλει η Γερμανία στην Ουκρανία στο πλαίσιο της συνέχισης της στρατιωτικής στήριξης της ουκρανικής άμυνας.

Αυτή είναι η απόφαση του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς, η οποία μάλιστα έγινε γνωστή μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδροΒολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γρανάδα,που επιβεβαίωσε με τη σειρά του την αποστολή ενός συστήματος Patriot, ευχαριστώντας τη Γερμανία για τη στήριξη του ουκρανικού αγώνα.

Το ζήτημα της παράδοσης πυραύλων εδάφους-αέρος Τaurus διχάζει εδώ και μήνες βαθιά τη γερμανική κυβέρνηση, με πολλά μέλη της συγκυβέρνησης αλλά και τον υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους -επίσης από τους Σοσιαλδημοκράτες- να ζητούν επίμονα κάτι τέτοιο, προκειμένου το Κίεβο να αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της Μόσχας.

Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.

Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months.

I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023