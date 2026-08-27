Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι διεθνείς ναυτιλιακές αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε με εμπλοκή εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα.

Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα την άμεση εκδήλωση πυρκαγιάς στο πλοίο, κινητοποιώντας τις αρμόδιες δυνάμεις για την εκτίμηση της κατάστασης, την παροχή συνδρομής στο πλήρωμα και τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή.

Το πλήρωμα είναι σώο και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.

Ούτε η σημαία υπό την οποία έπλεε το τάνκερ, ούτε το αν μετέφερε φορτίο, ούτε η κατεύθυνσή του διευκρινίστηκαν.

Σημειώνεται πως τα πλοία που διασχίζουν το στενό του Ορμούζ μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο πληγμάτων αφότου ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε αμέσως μετά πως κλείνει το στενό. Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.