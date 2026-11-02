Στόχος διπλής επίθεσης έγινε ένα δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο, σε απόσταση 72 ναυτικών μιλίων (133 χιλιομέτρων) ανατολικά των σαουδαραβικών ακτών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας ναυτιλιακής ασφάλειας UKMTO, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή του πλευρά από δύο «βλήματα άγνωστου τύπου» τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου.

Όπως διευκρινίζει η υπηρεσία του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, επικαλούμενη σχετική «αναφορά» που έλαβε, δεν έχει διαπιστωθεί περιβαλλοντική επίπτωση «αυτή τη στιγμή», ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, καθώς είναι «γνωστό» πού βρίσκονται.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια περιοχή όπου βρίσκονται κομβικά λιμάνια και εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, σε μικρή απόσταση από τα Στενά του Ορμούζ. Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός αποτελεί το επίκεντρο της σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν τεράστια στρατηγική σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Από την έναρξη του πολέμου, η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε de facto κλείσιμο της διέλευσης μέσω των Στενών, με συνεχείς απειλές και επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ασφυκτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του Κόλπου, επιδιώκοντας να στερήσουν από το Ιράν τα πολύτιμα πετρελαϊκά του έσοδα.