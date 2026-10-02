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Δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα», με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, ανακοίνωσε αργά τη νύχτα χθες Πέμπτη η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση από την UKMTO.

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