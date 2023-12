Ένα δεξαμενόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων που έπλεε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Ινδίας δέχθηκε επίθεση από ένα εναέριο μη επανδρωμένο όχημα.

Από το πλήγμα, προκλήθηκε φωτιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρία ναυτιλιακών ασφαλειών Ambrey.

Η φωτιά στο υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων αντιμετωπίστηκε χωρίς τραυματισμούς μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ το περιστατικό συνέβη σε απόσταση 200 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Βεραβάλ της Ινδίας, σύμφωνα με την Βρετανική εταιρία.

«Από την πυρκαγιά προκλήθηκε μερική δομική καταστροφή, ενώ έγινε και μερική εισροή υδάτων στο πλοίο».

🚨 British Shipping Authority: An Israeli merchant ship was attacked by a drone off India pic.twitter.com/5o51apR0GA

— NPT (@NPTMEDIA1) December 23, 2023