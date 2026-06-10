Ένα δεξαμενόπλοιο, που απέπλευσε από τον Κόλπο τον περασμένο Μάιο, μεταφέρει δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου προς την Ευρώπη. Πρόκειται για την πρώτη ανάλογη αποστολή από τον Μάρτιο, όπως προκύπτει από τα σημερινά στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler.

Το πετρελαιοφόρο ονομάζεται «Advantage Victory» και πλέει υπό τη σημαία των Νήσων Μάρσαλ. Στις 27 Μαΐου πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να δηλώσει επίσημα τον προορισμό του. Η κατεύθυνσή του αποκαλύφθηκε μόλις την περασμένη Δευτέρα, μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS), το οποίο εξέπεμψε τον κωδικό «NL RTM», που αντιστοιχεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Με βάση τις εκτιμήσεις, το πλοίο αναμένεται να αγκυροβολήσει εκεί στις 7 Ιουλίου.

Το φορτίο του αποτελείται από ιρακινό πετρέλαιο, το οποίο φορτώθηκε στη Βασόρα σε δύο φάσεις, στις 24 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου. Αυτή τη στιγμή, το σήμα του αναμεταδότη του δείχνει ότι το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται στα ανοιχτά της Μαδαγασκάρης.

Η προηγούμενη αντίστοιχη μεταφορά αργού πετρελαίου προς την Ευρώπη είχε ξεκινήσει την 1η Μαρτίου, σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας λόγω του ξεσπάσματος του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ. Εκείνο το δρομολόγιο είχε πραγματοποιηθεί από το δεξαμενόπλοιο «New Vision», το οποίο εκφόρτωσε στις αρχές Απριλίου στη Χάβρη (Γαλλία) και στο Σάουθουολντ (Αγγλία).

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της Kpler, από την 1η Μαρτίου συνολικά 103 πετρελαιοφόρα έχουν περάσει τα Στενά του Ορμούζ, μεταφέροντας συνολικά 185 εκατομμύρια βαρέλια αργού.

Πιο αναλυτικά, 92 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου εξήλθαν από τον Κόλπο αφότου ξεκίμησε ο πόλεμος, 42 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα Εμιράτα, 22 βαρέλια ιρακινού πετρελαίου, 20 εκατομμύρια σαουδαραβικού πετρελαίου, επτά εκατομμύρια βαρέλια κουβεϊτιανού πετρελαίου και τρία εκατομμύρια καταριανού πετρελαίου.

Στο διάστημα από την έναρξη του πολέμου έως τα μέσα Απριλίου – όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια – το πετρέλαιο που διακινούνταν μέσω του Ορμούζ ήταν στην πλειονότητά του ιρανικό (81%). Ωστόσο, από τα μέσα Απριλίου και μετά, η εικόνα ανατράπηκε, με το 84% των φορτίων να προέρχεται πλέον από τα υπόλοιπα κράτη του Κόλπου.

Τα περισσότερα από αυτά τα δεξαμενόπλοια έχουν ήδη εκφορτώσει σε λιμάνια της Ασίας ή εντός του Κόλπου, αν και ο τελικός προορισμός ορισμένων πλοίων (κυρίως ιρανικών συμφερόντων) παραμένει αδιευκρίνιστος.