Η γεωργιανή αστυνομία συνέλαβε εξέχοντα πολιτικό της αντιπολίτευσης νωρίς σήμερα, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, αφού έκανε χρήση εκτοξευτήρων νερού και δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει αντικυβερνητικούς διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Κοινοβούλιο για τέταρτη νύχτα στη σειρά.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την ανακοίνωση της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα ότι αναστέλλει τις συνομιλίες για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικριτές θεωρούν πως αυτό επιβεβαιώνει μια υπό ρωσική επιρροή απομάκρυνση από φιλοδυτικές πολιτικές, κάτι που αρνείται το κυβερνών κόμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Συνασπισμός για την Αλλαγή, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, ανέφερε σε μια ανάρτηση στο «X» πως ο Ζουράμπ Τζαπαρίντζε, ένας από τους ηγέτες του, συνελήφθη από την αστυνομία ενώ έφευγε από τη διαδήλωση.

Πλάνα δείχνουν τον Τζαπαρίντζε να οδηγείται από αστυνομικούς με καλυμμένα τα πρόσωπα και να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά. Δεν είναι σαφές αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ έχουν εκφράσει ανησυχία για αυτό που θεωρούν οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στη Γεωργία, μια χώρα 3,7 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται στη διασταύρωση της Ευρώπης με την Ασία και ήταν κάποτε μέλος της Σοβιετικής Ένωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Ρωσία αρνείται ότι παρεμβαίνει στη γειτονική της χώρα, όμως ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε χθες, Κυριακή, πως η Γεωργία «κινείται με γρήγορους ρυθμούς προς το ουκρανικό μονοπάτι, στη σκοτεινή άβυσσο» και πρόσθεσε: «Συνήθως αυτά τα πράγματα τελειώνουν πολύ άσχημα».

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως το κύμα των διαδηλώσεων υπέρ της ΕΕ στη Γεωργία μοιάζει με απόπειρα μιας ουκρανικού τύπου «Πορτοκαλί Επανάστασης» και πως οι Αρχές προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως ορισμένοι διαδηλωτές παραβίασαν σαφώς τον νόμο επιτιθέμενοι στην αστυνομία, όμως η Ρωσία δεν θα εμπλακεί.

Το βράδυ της Κυριακής, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και πάλι στο Τμπιλίσι στην κεντρική λεωφόρο Ρουσταβέλι. Ορισμένοι εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών, που απάντησαν με αντλίες νερού και δακρυγόνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

BREAKING: Early this morning, the police detained one of the Coalition 4 Change leaders, leader of Girchi-More Freedom party Zurab Girchi Japaridze.

This happened on Tamarashvili Avenue, an entire residential district away from the protests.

Japaridze was fleeing together with… pic.twitter.com/p2YlGLM1lC

— Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) December 2, 2024