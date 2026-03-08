Από το Λος Άντζελες έως τη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα, χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε αυθόρμητες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε όλες τις πολιτείες πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.600 διαδηλώσεις υπό το σύνθημα «No Kings», αντιδρώντας στις πολιτικές του Τραμπ για τη μετανάστευση, την εκπαίδευση και την ασφάλεια.

Η δεύτερη εκδήλωση «No Kings Day» συμπίπτει με τη 250η επέτειο της ίδρυσης των Marines.

Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη κάνει λόγο για «κόκκινο τρόμο», εφαρμόζοντας νέες νομοθεσίες, με αστυνομικές δυνάμεις και φορολογικούς ελέγχους.

Ο Πρόεδρος και υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης, Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε στις κινητοποιήσεις χαρακτηρίζοντάς τες «αντιαμερικανικές» και μοιράστηκε στο κοινωνικό δίκτυο Truth ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, όπου εμφανίζεται με στέμμα βασιλιά να επιβιβάζεται σε στρατιωτικό αεροπλάνο και να ρίχνει περιττώματα στους διαδηλωτές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο όπου ο Τραμπ εμφανίζεται ως βασιλιάς με σπαθί και υπηκόους γονατισμένους μπροστά του.