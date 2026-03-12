«Ο διάβολος είναι νεκρός». Με αυτό το μήνυμα, οι αντιπολιτευόμενοι στο Ιράν διαδίδουν την πληροφορία ότι το πρόσωπο που η συντριπτική πλειοψηφία των Ιρανών μισούσε θανάσιμα δεν είναι πλέον εν ζωή.

Μιλάμε για τον Ασαντόλα Μπαντφάρ, διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Φρουρών της Επανάστασης, της Μπασίτζ, και υπεύθυνο για δεκάδες χιλιάδες θανάτους και τραυματισμούς των συμπατριωτών του.

Ο Μπαντφάρ είναι αυτός που, με σιδηρά πυγμή και κυνική αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, ουσιαστικά συνέτριψε τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο. Ο Μπαντφάρ, όταν ο ιρανικός στρατός έκοψε όλες τις μορφές δορυφορικής και επίγειας επικοινωνίας, διέταξε την ένοπλη ομάδα Μπασίτζ να βγει στους δρόμους, όπου ο λαός διαδήλωνε εναντίον του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Οπλισμένοι με τουφέκια και μαχαίρια, οδηγώντας σε ζευγάρια μοτοσικλέτες και κινούμενοι σε ομάδες των 10 μοτοσικλετών, δεν άνοιξαν απλώς πυρ κατά του πλήθους, αλλά στόχευσαν νεαρές γυναίκες και άνδρες, τους οποίους πυροβόλησαν με τουφέκια, με σκοπό να τους ακρωτηριάσουν ή να τους τυφλώσουν.

Οι εικόνες από τα νοσοκομεία ήταν φρικιαστικές, και ο σοκαριστικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Μπασίτζ απλώς προστίθεται στα αμέτρητα εγκλήματά της.

Αν και θεωρείται βέβαιο ότι ο Μπαντφάρ, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του καθεστώτος Χαμενεΐ και των Φρουρών της Επανάστασης, είναι νεκρός, υπάρχει σύγχυση σχετικά με το πώς έχασε τη ζωή του. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ την Τρίτη, ενώ κυκλοφορεί επίσης ένα βίντεο στο X που φέρεται να δείχνει το σπίτι του Μπαντφάρ, από το οποίο αναδύεται μαύρος καπνός.

Devil is dead Asadollah Badfar, commander of the Basij, Iran’s internal security force, has reportedly been eliminated. Badfar was accused of overseeing the crackdown on Iranian protesters in January, during which tens of thousands were reportedly killed. pic.twitter.com/ildS2N97gC — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) March 10, 2026

Ωστόσο, ισραηλινές πηγές υποψιάζονται ότι ο διοικητής της Μπασίτζ σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό, αφού ανακοινώθηκε ότι η κηδεία του, για την οποία υπάρχει ακόμη και βίντεο με φωτογραφία του φέρετρου του, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, την ημέρα πριν… σκοτωθεί. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί;

Photos of the coffin of Asadollah Badfar, a senior Basij commander at the General Headquarters of Iran’s Armed Forces, appeared today. The Basij is a paramilitary militia in Iran founded in 1980 after the late Ayatollah Ruhollah Khomeini called for a mass volunteer force to… pic.twitter.com/Nt6rP6xVyv — Basha باشا (@BashaReport) March 10, 2026

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι, ενώ είναι αδύνατο ο Μπαντφάρ να είναι ζωντανός, είναι πολύ πιθανό να δοκίμασε λίγο από το «φάρμακό» του. Δηλαδή, εκτελέστηκε στα χέρια των συντρόφων του στη Μπασίτζ, ή των Φρουρών της Επανάστασης.

Είναι λοιπόν πιθανό ο Μπαντφάρ να ήταν μεταξύ των δέκα ανώτερων αξιωματούχων που συνελήφθησαν τη Δευτέρα, με την κατηγορία της κατασκοπείας και της προδοσίας κατά του Ιράν. Οι κατηγορούμενοι εκτελέστηκαν προφανώς σε συνοπτική διαδικασία, στην οποία η Μπασίτζ, τα μέλη της οποίας είναι υπεύθυνα για τη «διατήρηση της τάξης», έχει «ειδικευτεί» εδώ και δεκαετίες.

Είναι οι δυνάμεις που περιφέρονται στους δρόμους και τιμωρούν επί τόπου τις γυναίκες που δείχνουν μια κλωστή από το χιτζάμπ τους ή τους άνδρες που κρίνουν ότι έχουν προσβάλει τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Ήταν αυτό κάποια πράξη εκδίκησης από κάποιον που περίμενε τον Μπαντφάρ στη γωνία ή απλώς υπάρχει σύγχυση μεταξύ των ιρανικών αρχών σχετικά με τις ημερομηνίες; Ο χρόνος θα δείξει.