Πολιτικές αναταράξεις και μαζικές κινητοποιήσεις προκαλεί στη Γερμανία το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το ακροδεξιό κόμμα AfD κατέγραψε εντυπωσιακά ποσοστά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, αρκετές χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο, το εμβληματικό σύμβολο της γερμανικής επανένωσης, φωνάζοντας συνθήματα για την προστασία της δημοκρατίας και ζητώντας να μπει «μπλόκο» στην περαιτέρω άνοδο της ακροδεξιάς.

Διαδηλώσεις και ανησυχία στην πύλη του Βρανδεμβούργου

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας του Βερολίνου, στη συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου 5.000 άνθρωποι, ενώ η συνδιοργανώτρια οργάνωση πολιτικής κινητοποίησης Campact ανέβασε τον αριθμό των διαδηλωτών στους 14.000.

Παρά τη δυναμική παρουσία, πολλοί ακτιβιστές εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τη μικρότερη προσέλευση σε σύγκριση με τις μεγάλες διαδηλώσεις των αρχών του 2025, όταν περισσότεροι από 100.000 πολίτες είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους ενάντια στο ενδεχόμενο συνεργασίας συντηρητικών και ακροδεξιάς.

Η 36χρονη ακτιβίστρια Μαρί-Τερέζ Χάτεντορφ εξέφρασε την ανησυχία της για το μέλλον, δηλώνοντας ότι φοβάται πως «σε πέντε χρόνια δεν θα μπορεί πλέον να διαδηλώνει ελεύθερα», ενώ αποκάλυψε ότι άνθρωποι από το περιβάλλον της σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη χώρα, ενώ διαδηλωτές επισήμαναν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αντανακλά τους φόβους των πολιτών για τις κοινωνικές αλλαγές, τη μετανάστευση και την εκπαίδευση, αλλά και την πίεση που αισθάνονται στην καθημερινότητά τους.

Φρίντριχ Μερτς: «Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι»

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν έκρυψε την έκπληξη και τον προβληματισμό του για την έκταση της εκλογικής επικράτησης των αντισυστημικών δυνάμεων.

«Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι. Δεν το περιμέναμε σε τέτοιο βαθμό», δήλωσε ο κ. Μερτς, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι κάθε εκλογικό αποτέλεσμα σε μια δημοκρατία οφείλει να γίνεται σεβαστό.

Ο καγκελάριος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι συνολικά περίπου το 60% των ψηφοφόρων στη Σαξονία-Άνχαλτ επέλεξε κόμματα που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «μη δημοκρατικά», αναφερόμενος στην AfD, τη συμμαχία BSW και την Die Linke.

Παράλληλα, ο Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία έχει αφήσει οριστικά πίσω της τον εθνικισμό και δεν πρόκειται να επιτρέψει την αναβίωσή του. Επικαλούμενος την πολιτική παρακαταθήκη του Κόνραντ Άντεναουερ και του Χέλμουτ Κολ, τόνισε ότι οι γερμανικοί δημοκρατικοί θεσμοί διαθέτουν τη δύναμη και τα μέσα να προστατεύσουν το συνταγματικό πολίτευμα της χώρας.

🇩🇪 German Chancellor Friedrich Merz: “Germany has left nationalism behind and will never again allow ethnic nationalism in Germany.” Follow: @europa pic.twitter.com/GxwQ3lJPnp — Europa.com (@europa) September 7, 2026