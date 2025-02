Περίπου εξήντα άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά από δικαστήριο της Ιερουσαλήμ για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους σε δύο παλαιστίνιους βιβλιοπώλες που συνελήφθησαν την Κυριακή 9/2, στον ανατολικό τομέα της πόλης, που έχει καταληφθεί από το 1967 και προσαρτηθεί από το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ είναι ένα φασιστικό κράτος», φώναζαν οι διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους κρατούσαν πλακάτ που κατηγορούσαν τη χώρα για «δειλία», διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μέσα στο δικαστήριο βρίσκονταν οι Μαχμούντ και Άχμαντ Μούνα. Αμφότεροι εργάζονται για τα βιβλιοπωλεία με την ονομασία «Educational Bookshop», πολιτιστικούς θεσμούς της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

prosecutor’s office, so they throw out the general crime of “suspicion of violating public order” and leave them for night arrest.

The Educational Bookshop is not just another bookstore. Every diplomat, journalist, or researcher of Jerusalem and the conflict knows these stores>> pic.twitter.com/3kA3BWD3jP

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) February 9, 2025