Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 12:00 το πρωί (ώρα Αυστραλίας – 03:00 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής, 28 Φεβρουαρίου, στη Μελβούρνη για τα δύο χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Εκατοντάδες άνθρωποι έδωσαν το παρών, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στα 57 θύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Protest to demand justice for the victims of #Tempi and their families…#Melbourne #DenEhoOxigono #protest #justice #Τεμπη #τεμπη_εγκλημα pic.twitter.com/vEXXaSv7nn

— Rallis Papadopoulos (@RallisPap) February 28, 2025