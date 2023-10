Μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων πραγματοποιείται αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες, γύρω από την πλατεία Σούμαν, εκεί που βρίσκονται τα κτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση ξεκίνησε στις 15:00 (ώρα Ελλάδας) και σύμφωνα με τους διοργανωτές συμμετέχουν περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι, μετά την έκκληση που απευθύνθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης επισημαίνουν, σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ, ότι απαιτούν τον τερματισμό των «σφαγών στη Γάζα». Το σύνθημα που κυριαρχεί είναι «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «από το ποτάμι στη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη».

Demonstration in solidarity w/ Palestinian people in #Brussels pic.twitter.com/OSjqjxtIZV

Thousands protesting in front of the European Commission against #GazaGenocide and the #EU double standards. #FreePalestine #EC #Brussels pic.twitter.com/uaxlW7W5fB

— Maher Hamoud (@MaherHamoud1) October 22, 2023