Πολλοί διαδηλωτές —στην πλειονότητά τους πολίτες του Λιβάνου εγκατεστημένοι μόνιμα στη Σενεγάλη— κατήγγειλαν κατά τη διάρκεια πορείας χθες Σάββατο στο Ντακάρ την επίθεση του Ισραήλ εναντίον της πατρίδας τους, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παράλληλα, 117 πολίτες της Σενεγάλης έφθασαν χθες το βράδυ αεροπορικώς στο Ντακάρ, αφού εγκατέλειψαν τον Λίβανο για να σωθούν από τις συνεχιζόμενες πολύνεκρες εχθροπραξίες, δήλωσε στο AFP πηγή του στο υπουργείο Εξωτερικών της αφρικανικής χώρας.

Ο αρχηγός του κράτους Μπασιρού Ντιομαγέ Φαγέ, ο οποίος πήγε να τους υποδεχθεί προσωπικά, εξέφρασε τη χαρά του που «επέστρεψαν σώοι», μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η κυβέρνηση της Σενεγάλης διαβεβαίωσε νωρίτερα χθες πως «έλαβε μέτρα για τον οικειοθελή επαναπατρισμό των υπηκόων (της) από τον Λίβανο».

Μερικές ώρες νωρίτερα, περίπου 100 διαδηλωτές κατήγγειλαν την επίθεση του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια πορείας περίπου 1,5 χιλιομέτρου, με πρωτοβουλία της κοινότητας των υπηκόων του Λιβάνου που έχουν μεταναστεύσει στη Σενεγάλη, κοντά στο κέντρο της πρωτεύουσας.

